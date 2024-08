Algérie: Sidi Bel Abbes - Campagne de sensibilisation sur la participation à la prochaine élection présidentielle

Sidi Bel Abbes — Une campagne de sensibilisation à l'importance de la participation à la prochaine élection présidentielle, ciblant particulièrement les jeunes, a été organisée, dimanche à Sidi Bel Abbes.

Cette initiative a ciblé la frange juvénile en les exhortant à une participation massive à cette élection, indiquant que "l'objectif escompté à travers cette action est d'unifier les rangs, de mettre la main dans la main pour l'édification de l'Algérie et d'intensifier les efforts afin d'être présents en force, le 7 septembre prochain, pour exprimer nos voix, en toute souveraineté et intégrité à travers les urnes".

La même source a, d'autre part, affirmé que "les jeunes algériens sont appelés, aujourd'hui, à marquer leur empreinte et à préserver la stabilité de leur pays, contribuer à l'édification de l'Algérie et à œuvrer à réaliser leurs aspirations dans une vision moderne, et ce, à travers leur participation à cette échéance électorale".

Il convient de signaler qu'à la faveur de cette campagne, l'accent a été mis sur l'importance de l'élaboration et de la prise de décision et à consolider le processus démocratique, par la participation active à la prochaine élection présidentielle et par l'implication notable des acteurs du mouvement associatif.