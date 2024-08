Congo-Kinshasa: Kongo central - Le Collectif des artistes et culturels installe sa coordination provinciale provisoire

Les artistes et culturels de la province du Kongo central se sont dotés récemment d'une coordination provinciale provisoire, en présence de leur coordonnateur national, Premium Roch Bokabela Bodo, qui a fait le déplacement de Matadi pour la cause.

Le Collectif des artistes et culturels (CAC) du Kongo central est dirigé provisoirement par Me Bobo Kilamba. Après avoir pris langue avec ses membres, le coordonnateur national du CAC a promis une autre descente à Matadi ce mois d' août, en vue de l'installation du bureau définitif.

L'artiste Roch Bodo a insiqué que le CAC est une plateforme réunissant tous les artistes et culturels toutes tendances confondues. Cette structure a vu le jour en 2018 à Kinshasa et son équipe dirigeante s'attèle actuellement à son implantation sur tout le territoire national. "Comme de Kinshasa a Matadi il n' y a qu'un pas à franchir, la coordination nationale a décidé de commencer par le chef-lieu du Kongo central. C'est après que nous irons implanter cette associations dans d'autres provinces", a expliqué Roch Bokabela Bodo.

Il s'est réjoui de la présence des artistes et culturels du Kongo central réunis à Matadi pour cet événement et du fait que la coordination provinciale du CAC est pilotée par un culturel patenté et un juriste avéré, qui a fait ses preuves dans l'art. Pour lui, tout ce qui se passera au niveau national sera répercuté au niveau provincial, sous la coordination de . "Il n'y a pas de souci à se faire", s' est-il convaincu.

De son côté, Me Bobo Kilamba a promis de travailler en vue de faire rayonner la culture, qui semble être perdue au Kongo central. " Ensemble, avec les artistes et culturels présents et ceux qui ne sont pas là, on fera l'effort de fédérer nos efforts, étant donné que le CAC réunit les artistes", a souligné le coordonnateur provincial. Il a salué le fait que le Kongo central a été désigné province pilote pour la mise en place des coordinations provinciales de cette association.