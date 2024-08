Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 Aout2024

Mauritanie : Règlement des conflits en Afrique de l’ouest – L’ APF en conclave à Nouakchott

La délégation de haut niveau de l´Assemblée Parlementaire de la Francophonie (Apf), mise en place par la résolution de la 49e Session de l´Institution au Canada pour aider à la résolution des crises dans la sous-région ouest-africaine, peaufine sa stratégie à Nouakchott. Ainsi, à l´invitation du président de l´Assemblée nationale de Mauritanie, le comité composé de Hilarion Etong, président de l’Apf, premier. Vice-président de l’Assemblée nationale du Cameroun ; Adama Bictogo, membre du bureau de l’Apf, président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, et plusieurs autres personnalités de l’Apf, s´est réuni, le 1er août 2024, en marge de l´investiture du Président mauritanien pour asseoir une base de travail. La délégation a convenu que les missions de médiation seront conduites par le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Adama Bictogo. (Source : Le Mandat)

Cote d’Ivoire : Violences basées sur le genre - 8862 cas déclarés en 2023

Lors de la cérémonie de dissémination de l´annuaire statistique 2023 et de la situation de l´enfant, qui s ´est tenue, le 1er août 2024, à la salle de conférence du ministère de la femme, de la famille et de l´Enfant à Abidjan-Plateau, les chiffres clés de l´année écoulée ont été dévoilés. Au total, 8862 cas de Violences basées sur le genre (Vbg) ont été déclarés et pris en charge en 2023, mettant en lumière l´ampleur de ce fléau au sein de la société ivoirienne. La ministre Nassénéba Touré a partagé certains points saillants de l’annuaire, soulignant des avancées significatives telles que l´augmentation du taux d´alphabétisation des femmes de 47% en 2018 à 53% en 2023, ainsi que la hausse de la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles. (Source : L’Inter)

Sénégal : Santé : 35.000 à 50.000 cas de cataracte recensés par an

La cataracte est la principale cause de cécité au Sénégal, avec un nombre annuel de cas estimé entre 35.000 et 50.000, a déclaré le Dr Moctar Dieng Badiane, Coordonnateur du Programme national de la santé oculaire, lors d’une conférence de presse à Dakar. Le Dr Badiane a précisé que parmi ces cas, environ 25.000 bénéficient d’un traitement chaque année. En effet, il s’exprimait en marge d’un camp de chirurgie gratuit organisé par la Direct Aid Society, une ONG koweïtienne, en partenariat avec le ministère de la Santé. Ce camp, qui se déroule à Yeumbeul, une commune de la banlieue de Dakar, prévoit d’opérer 1.500 patients avant sa fermeture dimanche. De plus, il a indiqué que plus de 650 personnes avaient déjà été prises en charge en trois jours.( Source :adakar.com)

Niger : Face à l’embargo de la Cédéao- Le Président du Cnsp salue la résilience du peuple nigérien

Le Président Tiani a, dans un entretien exclusif accordé, ce samedi 3 août à la Rtn, salué la résilience du peuple nigérien, pendant ces 365 jours passés sous un embargo( …) que lui a imposé la Cédéao. Selon le Président du Cnsp, cet embargo, n’a pas décroché le peuple nigérien qui est resté debout et qui a même suscité l’admiration au niveau international. (Source : Anp)

Burkina Faso : Disponibiliser l’eau dans sa zone de couverture malgré la situation sécuritaire- Un sacerdoce pour l’Agence de l’eau du Liptako

L’Agence de l’Eau du Liptako (AEL) a organisé un atelier d’information au profit des Hommes de médias. L’atelier a porté sur les réalisations en matière de protection des ressources en eau au profit des populations hôtes et Personnes Déplacées Internes (PDI). L’objectif de cet atelier qui a eu lieu à Kaya, dans la cité du cuir du 1er au 2 août 2024 a été de contribuer, à travers les journalistes, à rendre visibles les réalisations de l’AEL au profit des populations hôtes malgré la situation sécuritaire dans la zone de tutelle. L’atelier a été placé sous le parrainage du ministre de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement représenté. C’est un secret de polichinelle. Le déplacement interne des populations, par ricochet, a engendré des difficultés d’accès à l’eau potable. Cependant, cet état de fait n’est pas méconnu par l’Agence de l’Eau du Liptako (AEL). (Source : Burkina24)

Algérie : Jo 2024- Imane Khelif, la boxeuse algérienne qui défie les préjugés

Issue d’un village pauvre à près de 300 km d’Alger, la boxeuse algérienne Imane Khelif, qualifiée pour la demi-finale aux JO de Paris après s’être retrouvée malgré elle au coeur d’une controverse sur le genre, a surmonté obstacles et préjugés pour pratiquer son sport.Samedi, elle a remporté haut la main son quart de finale des moins de 66 kg contre la Hongroise Luca Anna Hamori, s’assurant au minimum le bronze, ce qui sera la première médaille de l’Algérie aux Jeux de Paris. Cheveux tressés, grande (1,79 m), Imane Khelif, 25 ans, a raconté, souriante, son histoire en forme de conte de fées, un mois avant les JO à la chaîne publique francophone Canal Algérie. (Source : Abangui.com)

Gabon : Prochain référendum - Charles M’ba s’engage en faveur du « Oui »

Le ministre du Budget et des comptes publics, Charles M’ba, s’est solennellement engagé, le samedi 3 août écoulé, à Oyem, en faveur du ’’Oui’’ lors du référendum qui sera organisé dans quelques mois, a-t-on constaté. Le membre du gouvernement a fait cette annonce, sans surprise du reste, lors de la rencontre avec les populations d’Oyem, la capitale provinciale du Woleu-Ntem (Nord), qu’il a conviées à un dîner. Selon le chronogramme rendu public, de la transition, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (Ctri) organisera un référendum au mois de décembre 2024, afin de faire adopter la nouvelle Constitution, en gestation, pour l’heure. Revenant sur les événements du 30 août dernier, M. Mba s’est félicité de l’action salvatrice menée par les forces armées gabonaises regroupées au sein du Ctri, qui a épargné notre pays d’une situation défavorable grave et de lendemains incertains sur bien des aspects, à son avis.( Source :alibreville.com)

Togo : Nouvelle constitution- L’opposition prépare une manifestation devant la Cour constitutionnelle

Les opposants à la nouvelle Constitution du Togo continuent de mobiliser leurs forces. Plusieurs formations politiques de l'opposition, dont la CDPA, ont appelé à une manifestation prévue pour le vendredi 09 août 2024 prochain devant le siège de la Cour constitutionnelle, a-t-on appris. La nouvelle Constitution, récemment promulguée, introduit un régime parlementaire avec un président de la République doté de pouvoirs honorifiques et un président du Conseil exerçant les pleins pouvoirs. Ce changement suscite une vive opposition, qui exprime son mécontentement par cette action de protestation. Il est toutefois peu probable que ce sit-in soit autorisé par les autorités, compte tenu des précédentes restrictions sur les rassemblements publics et des tensions politiques croissantes. (Source : alome.com)

Bénin : Justice et lois - Le président Patrice Talon gracie 27 militants de l’opposition

Patrice Talon a pris le 2 août, au lendemain de la fête nationale du Bénin, deux décrets pour gracier plus de 400 détenus de droits communs et surtout 27 militants de l’opposition interpellés et jugés après les violences électorales de 2019 et 2021. Mais deux figures de l'opposition semblent avoir été oubliées. L’exclusion des partis et candidats de l’opposition des élections législatives et présidentielles avaient provoqué des troubles à l'époque. ( Source :acotonou.com)