Tunisie: Mercato - Ben Hassine signe en Serbie

L'ailier droit Louay Ben Hassine, 24 ans, a finalement conclu avec le FK Radnicki après une certaine période de discussion autour des termes du contrat.

En Serbie, le transfuge de l'ESS retrouvera son compatriote Wajdi Sahli et tentera d'apporter sa pierre à l'édifice d'un club, qui, rappelons, le, a achevé l'exercice écoulé au pied du podium (l'Etoile Rouge-étant couronné champion et le Partizan dauphin). Champion de Tunisie avec l'Etoile Sportive du Sahel en 2022-2023, Ben Hassine s'engage pour un bail de deux ans avec le FK Radnički.

Mastouri passe à l'USM

Hazem Mastouri, ancien attaquant de l'ES Metlaoui, tient un accord avec les Bleus de Monastir et rejoindra incessamment le club du Ribat. A 27 ans, Mastouri retrouve la Tunisie après avoir évolué la saison passée en Irak du côté d'Al Najaf Football Club. Rappelons aussi que le joueur était un temps pisté par l'ESS et le CA.

Nasraoui vers le CSS

Rayan Nasraoui, arrière gauche de 21 ans, est actuellement présent au lieu de retraite sfaxien à Hammam-Bourguiba, et pourrait signer au CSS après régularisation de sa situation contractuelle, sachant que le joueur est engagé avec l'ESHS.

Aymen Sfaxi de retour à l'ESS ?

Aymen Sfaxi, attaquant de 29 ans, déposerait ses valises à l'Etoile du Sahel après une expérience du côté des Koweitiens d'Al Arabi. En fait, Sfaxi, pur produit de l'ESS, club où il a par le passé signé un come-back en septembre 2020, compte déjà une carrière bien remplie après avoir évolué à l'OSB, ST et Future FC d'Egypte avant d'opter pour le Koweit.

EST : la piste Drager...

Après avoir enrôlé Ben Mohamed, Blaili, Mokwama, Ben Saïd, Jelassi et Abdelli, outre Ben Romdhane que l'Espérance ne lâche pas encore, Mohamed Drager, latéral de 28 ans, sous contrat avec le FC Bâle jusqu'en 2026, serait dans les petits papiers de l'exécutif du doyen des clubs tunisiens. Passé par Fribourg, Paderborn, Lucerne, Nottingham Forest et Olympiakos, Drager pourrait, le cas échéant, se relancer en équipe de Tunisie et voire les éliminatoires de la prochaine CAN s'il opte pour l'EST.

Attendons voir. Enfin, volet autres pistes du champion en titre tunisien, redevable d'une année de contrat à Abha, club Saoudien relégué en marge du dernier exercice de Saudi Pro League, Saâd Bguir, milieu offensif de 30 ans, pourrait retrouver l'EST. L'ancien stratège de la Stayda, passé à l'EST, là où il a excellé et donné une autre dimension à sa carrière, a participé à 28 matches avec Abha la saison dernière. Transféré en été 2019 au club saoudien, Bguir dispose d'un palmarès bien garni avec surtout deux C1 gagnés en 2018 et en 2019.

Une autre cible de l'EST serait encore d'actualité. Il s'agirait de l'attaquant Haykel Chikhaoui, pensionnaire de Ajman où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2025. Milieu offensif tonic et vif, Chikhaoui, 27 ans, serait toujours dans les pensées des décideurs «sang et or». Par le passé, le joueur a évolué à Sochaux, Porto B, Varzim, ST et USM avant de rejoindre les Emirats.

Montpellier : Wahbi Khazri sur le départ

Lié à Montpellier jusqu'en juin 2025, Wahbi Khazri, 33 ans, pourrait finir sa carrière en Arabie Saoudite ou au Qatar. Evalué à 1.8 million d'euros, l'ex-capitaine du Team Tunisie est pisté par deux clubs dont les noms n'ont pas encore filtré.