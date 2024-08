Tunisie: JO Paris 2024 / Qualifié en finale du 1500m NL - Ahmed Jaouadi survole ses adversaires

Il s'est qualifié avec brio pour la finale du 1500m NL en terminant en tête de la Série 4 des qualifications.

C'est un sportif qui a bien la tête sur les épaules. Un jeune de 19 ans plus mature que son âge. C'est d'Ahmed Jaouadi qu'on parle. Le nageur tunisien refuse de baisser les bras même si, lors des deux premières courses disputées aux JO de Paris, il était à chaque fois à deux doigts d'atteindre ses objectifs.

Pour rappel, 44 centièmes de seconde ont manqué à Ahmed Jaouadi pour se qualifier pour la finale du 400m nage libre et lors de la finale du 800m nage libre, il s'est classé 4e, à trois secondes du troisième, l'Italien Gregorio Paltrinieri.

Rater de peu ses objectifs lors des deux premières courses n'a pas abattu notre jeune nageur. Au contraire, Ahmed Jaouadi a brillé de mille feux, hier, en se qualifiant pour la finale du 1500m nage libre en tête de la Série 4 des qualifications. Il a réalisé un temps de 14:44.20.

La finale du 1500m NL aura lieu cet après-midi à 17h37. Pourvu que cette fois-ci soit la bonne et qu'Ahmed Jaouadi monte sur le podium.

Slim Jemai qualifié pour le 2e tour

Un autre sportif tunisien a réalisé une jolie performance, hier. Il s'agit du kayakiste, Slim Jemai, qualifié au 2e tour des éliminatoires du tournoi de kayak cross hommes.

Jemai a terminé deuxième de la première course du 1er tour derrière le Britannique Joseph Clarke, mais devançant l'Américain Casey Eichfeld. Quand on sait la concurrence rude et le niveau très élevé qui ont marqué ce premier tour des éliminatoires, en particulier lors de la première course, on ne peut que féliciter Slim Jemai pour sa jolie performance, sachant que seuls les deux premiers de chaque course sont qualifiés pour le 2e tour des éliminatoires.

Ce deuxième tour est programmé pour cet après-midi à 14h30. A Slim Jemai de disputer ce deuxième tour des éliminatoires aussi déterminé que lors du tour précédent. Disputer des Jeux olympiques, ce n'est pas tous les jours qu'un sportif de haut niveau a la chance de vivre le plus prestigieux événement sportif de la planète.

A notre kayakiste de poursuivre sur sa lancée dans la perspective d'aller plus loin lors de ces Jeux olympiques. A Slim Jemai de rêver les yeux grands ouverts. Une médaille olympique n'est jamais impossible à décrocher pourvu qu'on travaille dur et, surtout, qu'on croie en soi.