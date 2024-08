Tunisie: Mes Humeurs - Les monuments de ma ville

Les monuments, les décorations murales, les bas-reliefs sont de moins en moins visibles, des statues représentant nos héros, nos personnages historiques, il n'en existe presque plus. Celle de Bourguiba, pour des circonstances politiques, a changé d'endroit, de la place d'Afrique, elle a été déménagée à La Goulettte, remplacée par une horloge hideuse, la magnifique statue d'Ibn Khaldoun, édifié par l'artiste Zoubeir Turki est bien à sa place à l'avenue Habib Bourguiba, visible, admirée par les visiteurs. Et puis ces derniers temps, on découvre de nombreuses statues qui se ressemblent dans le parc de la Cité de la Culture, apparemment exécutées par le même artiste, qui a aussi réalisé une autre sculpture ( dans le même style) au quartier des Berges du Lac. Une discussion me revient sur le manque de représentations de personnages célèbres à Tunis.

Il y a quelques années, à l'ouverture d'une librairie à Sousse, M. Abdelaziz Belkhodja, écrivain, spécialiste de Hannibal a ramené un buste en bronze de Hannibal qu'il a installé et offert au gérant de cette galerie. La question m'est revenue, lancinante, pourquoi, il n'y a aucune statue à Tunis du héros carthaginois ? Il m'est arrivé plus d'une fois, en voyage dans des pays lointains, de répondre à la rituelle question : d'où venez-vous ? Tunisia. Parce qu'il est loin de ces contrées, mon pays est peu connu, on n'arrive souvent pas à le situer, Indonesia ? No, Tunisia.

Je m'en sortais facilement en citant Carthage. Ah, Carthage, un moment de réflexion, d'attente et puis, Carthage, Hannibal, je vois.Hannibal Barca , le général carthaginois qui a combattu Rome, le chef de guerre qui a traversé les Alpes avec ses éléphants, le commandant dont les conquêtes sont étudiées dans les académies militaires, surnommé par l'historien militaire, Théodore Dodge, « Le père de la stratégie », l'homme qui a fait trembler les Romains « Hannibal ad portas » ou « Hannibal est à nos portes » criaient-ils, etc Hannibal n'est nulle part visible en ville, il n'a aucune statue à Tunis ou à Carthage. Ni statue ni une grande place, ni parc, aucune académie militaire ne porte son nom.

Où je découvre (par les réseaux sociaux) une très belle statue en bronze du général carthaginois Hannibal Barca, sculptée par un artiste américain d'origine italienne et exposée à Singapour, à l'autre bout du monde. La Ville de Tunis, le ministère de la Culture envisagent-ils de rendre hommage un jour au Carthaginois le plus célèbre de l'histoire ?