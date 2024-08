Tunisie: Activités du Chef du gouvernement du 29 juillet au 2 août 2024 - En avant toute !

L'équipe gouvernementale carbure à plein régime pour faire bouger les lignes, résoudre les problèmes qui freinent le décollage économique, mais aussi soutenir les efforts à même de permettre un meilleur positionnement de la Tunisie en Afrique. Retour sur une semaine d'intenses activités.

· Séance de travail ministérielle consacrée à l'examen de la situation de la Société tunisienne de sucre (STS)

Le Chef du gouvernement a présidé une séance de travail ministérielle consacrée à l'examen de la situation de la Société tunisienne de sucre au cours de laquelle il a été décidé de mettre en place un plan d'action conjoint entre les ministères de l'Industrie, des Finances et de l'Economie, ainsi que la Banque centrale de Tunisie, afin de permettre à la Société tunisienne de sucre d'obtenir les financements nécessaires.

Il a également été décidé d'élaborer un plan stratégique pour sa mise à niveau et l'amélioration de ses performances à moyen et long termes pour garantir sa pérennité.

· Séance de travail ministérielle dédiée au dossier d'approvisionnement du marché local en engrais chimiques durant la saison agricole 2024-2025

La séance a adopté plusieurs mesures, notamment la nécessité absolue pour le Groupe chimique tunisien de fournir les quantités nécessaires d'engrais chimiques pour couvrir les besoins de la prochaine saison agricole.

%

Il a également été décidé de maintenir les prix actuels des engrais chimiques de base, afin de permettre aux agriculteurs d'acquérir les intrants de production à des prix abordables, assurant ainsi une meilleure maîtrise des coûts de production.

Il a, par ailleurs, été recommandé d'accélérer les procédures idoines pour le stockage et la distribution des engrais dans le marché intérieur.

· Séance de travail ministérielle consacrée à l'examen de la situation financière de l'Office du commerce de Tunisie

Le Conseil a exhorté les ministères du Commerce, des Finances et de l'Economie ainsi que la Banque centrale de Tunisie à mettre en place un plan d'action conjoint pour permettre à l'OCT de mobiliser les financements nécessaires à son activité.

Il a également souligné la nécessité de procéder à la mise à niveau de l'OCT ainsi qu'à la diversification de ses activités pour assurer et garantir sa pérennité.

· Séance de travail ministérielle consacrée au suivi du programme de restructuration et de fusion de la Société nouvelle d'impression, de presse et d'édition (Snipe-La Presse) et de la société Dar Assabah

Après discussion, le Conseil a approuvé les travaux du comité de pilotage et convenu de la fusion proposée par le cabinet d'experts et ledit comité.

Il a également été décidé de subvenir, dans l'attente de la concrétisation de la fusion, aux besoins financiers des deux entreprises de presse et d'édition.

· Réunion entre le Chef du gouvernement et la ministre du Commerce et du Développement des exportation et le PDG du Centre de promotion des exportations

Il a été question, au cours de cette réunion, de passer en revue le bilan de la troisième édition des rencontres d'affaires tuniso-africaines «Tunisia Africa Business Mettings» (Tabm), qui s'est tenue à Tunis le mois dernier.

Le Chef du gouvernement a loué les efforts déployés pour renforcer la dynamique économique avec les pays africains, soulignant l'importance de la position géostratégique de notre pays et du grand potentiel de son tissu économique et industriel qui positionne la Tunisie dans un rôle central pour le développement global et durable du continent africain.