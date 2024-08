Addis Ababa — Le gouvernement s'est engagé dans la mise en oeuvre d'une politique macroéconomique soutenue dans le but de parvenir à une croissance continue et d'assurer des avantages complets aux citoyens, a déclaré la ministre de la planification et du développement, Fitsum Asefa.

La ministre a donné des informations sur la mise en oeuvre complète de la politique de réforme macroéconomique de l'Éthiopie.

Fitsum a souligné les conséquences désastreuses des situations économiques et de développement qui existaient avant la réforme du pays et qui n'ont pas permis d'atteindre les objectifs de développement de la nation, ce qui a amené le gouvernement à préparer une politique de réforme économique interne pour renverser la situation.

La ministre a expliqué que les principales caractéristiques de l'économie étaient le faible niveau des recettes intérieures et des recettes en devises, le niveau inférieur de performance des projets, les contraintes politiques et les lacunes structurelles, l'incapacité du secteur privé à jouer un rôle de premier plan dans l'économie, le faible niveau de production et de productivité, ainsi que la diminution des possibilités d'emploi.

Afin de remédier à ce problème, elle a rappelé que le gouvernement avait mis en place une politique de réforme économique locale pour résoudre les problèmes et éviter une véritable crise économique à laquelle le pays aurait pu être confronté.

Le gouvernement s'est concentré sur trois piliers du programme de réforme au cours de la première phase de mise en oeuvre de la politique de réforme économique nationale, qui a donné des résultats concrets, a-t-elle déclaré.

En conséquence, elle a expliqué que les sous-secteurs de la politique financière et fiscale de la réforme de la politique macroéconomique et les mesures prises pour moderniser l'administration des recettes du gouvernement et le niveau des recettes du gouvernement ont augmenté à un niveau beaucoup plus élevé.

Les mesures prises pour une gestion efficace des dépenses publiques, l'augmentation des investissements ainsi que l'achèvement des projets dans les délais et avec la qualité souhaitée ont permis d'obtenir des résultats prometteurs dans les principaux secteurs de l'économie, a ajouté Mme Fitsum.

Ainsi, en résolvant les problèmes structurels chroniques des entreprises publiques de développement, le gouvernement a réussi à assurer leur rentabilité, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'en fermant totalement les prêts commerciaux, il a été possible de réduire considérablement l'énorme stock de dette de l'État qui s'était accumulé au fil du temps.

En ce qui concerne l'introduction de réformes structurelles viables, un certain nombre de programmes de réforme juridique ont été menés afin de rationaliser les voies d'accès pour améliorer le commerce et l'investissement ainsi que pour renforcer la production et la productivité, et des résultats ont été obtenus dans divers secteurs grâce à l'amélioration de la compétitivité, a-t-elle expliqué.

En maintenant les résultats obtenus au cours de la première phase du programme de réforme économique nationale, le gouvernement a pu s'engager efficacement dans la mise en oeuvre des réformes macroéconomiques.

Selon la ministre, la décision prise par le gouvernement était opportune et ouvrirait la voie à la prospérité du pays.

De plus, elle a noté que le gouvernement menait des recherches rigoureuses depuis cinq ans en collaboration avec des professionnels locaux et internationaux sur la manière de mettre en oeuvre les programmes et de réduire les effets négatifs et les pressions résultant des programmes de développement.

La ministre a déclaré que le programme national de réforme macroéconomique repose sur quatre piliers dont la mise en oeuvre permettra au pays de résoudre les problèmes économiques en suspens et d'assurer un développement économique mesurable et stable.

Ainsi, en gérant les fluctuations des prix par des mesures à court, moyen et long terme et en augmentant la production et la productivité, le pays peut obtenir des résultats concrets, a déclaré M. Fitsum.

La ministre a ajouté qu'en augmentant les investissements directs étrangers et les transferts de fonds, ainsi qu'en réduisant le commerce illicite et la contrebande, le pays peut enregistrer des résultats tangibles.

En outre, la mise en oeuvre complète de la politique de réforme macroéconomique favorise le développement social, en allégeant les programmes de réduction de la pauvreté de la nation, a-t-elle précisé.

La numérisation des services publics, qui a déjà commencé, sera encore renforcée, a ajouté Mme Fitsum.

Selon elle, pour réduire la vulnérabilité économique des différents secteurs de la société et atténuer les effets négatifs qui pourraient apparaître, le gouvernement continuera à subventionner les prix des produits de base tels que le carburant, les engrais et d'autres articles essentiels.

Elle a ajouté que les programmes de protection du développement seront renforcés et que les salaires des fonctionnaires à faible revenu seront augmentés pour leur permettre de résister à d'éventuels chocs économiques.