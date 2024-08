Ile Maurice: Amours, gloire et menottes

Né dans une famille aisée, Bernard Maigrot est un homme dont la vie a été marquée par des épreuves personnelles et professionnelles. Reconnu coupable le 27 juin 2024 à une majorité de sept contre deux du jury dans un procès aux assises pour le meurtre de la styliste Vanessa Lagesse en mars 2001, il a été condamné à 15 ans de prison par le juge Luchmyparsad Aujayeb. Après la sentence son avocat, Me Gavin Glover, SC, a déclaré qu'il avait l'intention de faire appel. Clamant toujours son innocence, Bernard Maigrot a déclaré en cour que pendant ces 23 ans, sa famille et lui-même avaient enduré «beaucoup de difficultés et toutes sortes de tribulations».

Bernard Maigrot est le fils de Théodore Maigrot, fondateur de la Société Richfield, une entreprise de gestion immobilière. Après la mort de son père, la gestion de cette société a été confiée à ses enfants, dont Bernard. L'empire familial comprend cinq bungalows à Cap-Malheureux, 50 % des actions de la Compagnie Agricole de Balaclava Ltée et divers autres projets fonciers. En mai 1976, Théodore Maigrot avait constitué cette société civile et attribué à chacun de ses trois enfants 5 001 parts sociales tout en conservant la gérance.

Bernard Maigrot, marié à Isabelle Maigrot, est père de deux enfants, une fille et un fils. Professionnellement, il est le directeur de Tex Services (International) Ltd, une entreprise fondée en 2010 et spécialisée dans la confection et la commercialisation de vêtements fabriqués en Inde pour l'exportation vers l'Europe. Trois entités de Tex Services International - Tex Washing, Tex Services et Tex Knits - sont actuellement sous receivership. Son fils, Adrien Maigrot, est le directeur des opérations chez Tex International. Sa famille est également associée à des écuries réputées qui ont marqué le turf avec les écuries Maigrot.

Sur le plan personnel, Bernard Maigrot a connu de longues années de turbulence en raison de sa relation avec la styliste Vanessa Lagesse. Une relation qui a débuté dans les années 90 alors qu'il avait 31 ans. En 1993, Bernard Maigrot a vécu quelques mois en concubinage avec Vanessa Lagesse, après avoir quitté le toit conjugal. Leur relation amoureuse a été marquée par des hauts et des bas, et finalement, Maigrot a retrouvé sa famille pour s'occuper de son épouse Isabelle, qui souffrait de plusieurs complications de santé.

Le procès de Bernard Maigrot pour le meurtre de Vanessa Lagesse a captivé l'attention du public. Plaidant non coupable, Bernard Maigrot a constamment nié toute responsabilité dans la mort de la jeune femme. Cependant, le jury a rendu un verdict de culpabilité, entraînant une condamnation de 15 ans de prison. Me Glover, son avocat qui croit fermement que son client sera innocenté, compte loger les points d'appel du jugement dans les jours à venir.

Cette affaire, avait souligné son fils Adrien en cour, a eu un impact profond sur lui et sa famille. Les déclarations de Bernard Maigrot en cour montrent un homme qui a souffert de longues années d'incertitude et de difficultés, ne pouvant mener une vie normale. En dépit de son succès professionnel et de ses responsabilités familiales, l'affaire Lagesse continue de hanter cet homme d'affaires pris dans les filets d'un destin tumultueux, où se mêlent tragédies personnelles et responsabilités familiales, le tout sous l'ombre d'une condamnation judiciaire controversée.