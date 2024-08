Ile Maurice: Jugdish Joypaul n'a pas l'intention de bouger du no 15

Alors que l'alliance de l'opposition PTr-MMM-ND est en passe de finaliser sa liste de candidats - chose déjà faite pour 13 des 20 circonscriptions, le flou demeure quant à ceux qui se présenteront sous la bannière de l'alliance gouvernementale. Si la présence de certains sur le terrain s'intensifie, c'est le nouvel adhérent du MSM, Jugdish Joypaul, qui était au centre des discussions durant la semaine écoulée.

Après un démarrage en trombe, non sans remous et polémiques, le 1er mai, lorsqu'il s'était publiquement affiché sur l'estrade au meeting du MSM à Vacoas, certaines sources se demandent pourquoi désormais ce dernier semble être en retrait, n'est plus en tout cas aussi actif dans la circonscription où il est pressenti pour être candidat, soit le no 15, La Caverne/Phoenix.

Est-ce parce qu'il se pourrait qu'il obtienne un poste important à la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) après ? Est-il pressenti pour remplacer Anooj Ramsurrun ? En attendant, des sources au sein du clan orange parlent même du fait que le MSM a «abandonné» Jugdish Joypaul et affirme qu'il n'obtiendra pas de ticket, l'annonce de son adhésion au parti n'ayant pas eu l'effet escompté parmi le public.

Or, dans l'entourage du principal concerné, on indique que tout cela n'est que rumeur et qu'il n'a jamais été question qu'il soit casé à la MBC en cas de victoire du parti soleil aux législatives. On assure qui plus est que Jugdish Joypaul obtiendra bel et bien son ticket. Nos interlocuteurs ironisent : «Étant donné que nous ne sommes toujours pas en campagne électorale et que le Parlement n'est pas dissout, li pa 'dormi' dan sirkonskripsyon la toulezour !» Mais il est bien présent aux comités et autres réunions, par exemple.

De l'autre côté, pour ce qui est des candidats de l'alliance PTr-MMM-ND au no 15, on évoque les noms de Khushal Lobine, Patrick Assirvaden et Fawzi Allymun. Gilbert Bablee, député de la circonscription qui ambitionnait, rappelons-le, de transformer Vacoas en Manhattan, est lui dans la balance.«Il est peu probable qu'il obtienne un deuxième ticket», avoue une source gouvernementale.