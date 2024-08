Rwanda: Le pays ferme plus de 4 000 lieux de culte en quelques semaines

Au Rwanda, les autorités ont fermé plus de 4 000 lieux de culte ces dernières semaines dans une large opération. Des églises et des mosquées qui étaient en violation des normes de sécurité et de nouvelles règles administratives, selon l'organe du gouvernement chargé du dossier.

Parmi les lieux de culte fermés par l'office national de la gouvernance au Rwanda, une majorité de petites églises pentecôtistes et plusieurs mosquées. Au total, 4 223 établissements ont fermé leurs portes. Pour cause : des manquements à certaines réglementations : d'abord sur la sécurité pour certains sites sans extincteur et alarmes incendie par exemple ou encore installés illégalement dans des caves ou trop proches de cours d'eau.

Parmi les autres critères avancés par les autorités pour expliquer ces fermetures : le non-respect des conditions d'insonorisation nécessaires pour éviter les nuisances dans le voisinage pendant les prières ou encore la qualification des responsables : les dirigeants d'églises paroissiales devant détenir un diplôme universitaire en théologie.

De nouvelles règles, résultat d'une loi votée en 2018 pour contrôler la prolifération des lieux de culte, jugés à l'époque trop nombreux par le président Paul Kagame. Plus de 700 établissements avaient été fermés au passage de la législation. Les autres avaient cinq ans pour se mettre aux normes, sans succès donc pour plusieurs milliers d'entre eux.