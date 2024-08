Cote d'Ivoire: JO Paris 2024 /Athlétisme- Marie Josée Ta Lou annonce son retour dans la compétition

« Rien n'est impossible à celui qui croit en DIEU. Mon équipe médicale et mon staff en général travaillent ardemment afin de me permettre d’être sur pieds et de poursuivre les jeux », a déclaré la sprinteuse ivoirienne, Marie Josée Talou ce dimanche 04 août 2024. Rapporte le site abidjan.net.

Selon le confrère, l 'athlète ivoirienne a rassuré ses fans qu'elle rejoindra l'équipe féminine ivoirienne pour la discipline Relais. « Par la grâce de DIEU, je serai avec mes compatriotes le jeudi 08 août pour le 4*100m. Merci pour votre soutien et le réconfort que vous m’apportez. », a assuré Marie Josée Talou. Avant d'ajouter « pour ma patrie et les fans de l’athlétisme, je me battrai jusqu’au bout. »

Marie Josée Talou s'est blessée lors de la finale du 100m dame des jeux Olympique de Paris le samedi 03 août 2024. Cette blessure a conduit l'athlète ivoirienne à finir à la dernière place en 13.79. Malgré sa blessure Marie Josée Talou a tenu à finir sa course avant de recevoir les secours médicaux.