Ile Maurice: 494 recrues dans la police

Ce sont 176 Temporary Women Police Constables et 318 Temporary Police Constables qui ont rejoint la force policière jeudi dernier (288 Mauriciens et 157 Mauriciennes, tandis que 19 Rodriguais - dix hommes et neuf femmes - sont arrivés à Maurice jeudi après-midi). Cela s'est passé au Gymkhana Club, à Vacoas. Ils seront formés pendant au moins 28 semaines et feront ensuite leur intégration officielle après une Passing Out Parade. D'autres recrutements sont à prévoir, surtout après l'annonce du Premier ministre lors du Passing Out des 599 recrues qui ont intégré la force policière en juin.

Ces 494 hommes et femmes seront redirigés vers les diverses écoles de formation à travers l'île, soit à la Police Training School des Casernes centrales, à la Special Suppor Unit Training School, aux Wings 1 et 2 de la Police Training School de Vacoas, à la Coast Guard Training School et au Special Mobile Force Recruit Cadre.

Les recrues ont soumis leur candidature il y a quelques semaines avant de recevoir une lettre pour un entretien, ensuite, une deuxième pour le test de Biomass Index, puis une autre pour le test d'aptitude et enfin, le test le médical, avant de recevoir leur lettre d'acceptation.

Après l'exercice, une cérémonie communément appelée Guard of Honor a eu lieu en présence du Premier ministre, Pravind Jugnauth, et du commissaire de police, Anil Kumar Dip.