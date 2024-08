Ile Maurice: Bonnefin SC, dur labeur et sacrifices

Six matchs, six victoires. L'équipe de Bonnefin SC a de nouveau remporté le titre de champion de la Ligue Régionale de Curepipe Division 1 pour la deuxième fois consécutive, une réussite qui témoigne de leur dur labeur et de leurs sacrifices tout au long de la saison.

«Cette victoire est le résultat d'une détermination inébranlable et d'un esprit d'équipe exemplaire. Chaque joueur a contribué de manière significative, mettant en avant non seulement leurs compétences techniques, mais aussi leur passion et leur engagement envers l'équipe. Les heures d'entraînement intensif, les sacrifices personnels et la volonté de surmonter les défis ont porté leurs fruits», nous a confié Jonathan Soopayah, dirigeant du club.

«Le parcours vers le titre n'a pas été facile», réagit encore ce dernier. «L'équipe a dû faire face à des adversaires redoutables, mais leur cohésion et leur résilience ont été les clés de leur succès. Chaque match, chaque entraînement a été une étape cruciale vers cette victoire bien méritée. Nous saluons également le travail des entraîneurs et des membres du staff, dont le soutien indéfectible et les stratégies habiles ont été essentiels pour guider l'équipe vers ce triomphe. Cette victoire est non seulement un accomplissement pour Bonnefin SC, mais pour tous ceux qui nous ont suivis depuis le début jusqu'au sacre de champion. Un grand merci à nos sponsors tels que Excellence Mattresses, Ricardo Fast Food et Eagle Brand Spices sans qui beaucoup de choses n'auraient pas abouti.»

Prochaine étape : la Ligue Inter-Régionale, qui sera nommée la Ligue Nationale Division 3, où tous les champions régionaux s'affronteront. Après une saison exceptionnelle, Bonnefin SC se dit déterminé à poursuivre son développement et à atteindre de nouveaux sommets. «Pour y parvenir, nous cherchons des partenaires et sponsors qui partagent notre passion pour le football et notre désir d'excellence», conclut Jonathan Soopayah.