Angola: Le PCESSA bénéficie à plus de 50 pour cent de la population de Cunene

Ondjiva — La mise en oeuvre du Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola contribuera à la sécurité hydrique de plus de 50 pour cent de la population affectée par la sécheresse cyclique et prolongée dans la province de Cunene, a affirmé dimanche, le ministre de l'Energie et de l'Eau, João Baptista Borges.

Le responsable s'exprimait dans la municipalité de Cuvelai, en marge d'une visite du Président de la République, João Lourenço, pour évaluer les travaux du barrage de Nduê.

Il a mentionné trois projets structurants dans la province, indiquant qu'après l'inauguration du système de transfert de Cafu en 2022, les travaux des barrages de Nduê et de Calucuve, dans le bassin de Cuvelai, avec deux canaux associés, sont en cours.

Il a expliqué que le Nduê aura un canal de 75 kilomètres de long, couvrant tout le Cuvelai jusqu'à Cuanhama, tandis que le Calucuve aura 110 kilomètres de long, jusqu'à Namacunde, et plusieurs chimpacas.

Selon le ministre, les deux projets permettront d'accumuler 240 millions de mètres cubes d'eau à distribuer aux communautés vivant le long de cette route, ainsi que pour l'irrigation des champs agricoles et l'abreuvement du bétail.

Il a affirmé que le projet, évalué à plus d'un milliard de dollars, y compris la Cafu, est une solution d'avenir, et que l'Exécutif économisera sur les coûts de soutien d'urgence, qui, rien qu'en 2014, ont totalisé plus de 220 millions de dollars en soutien à plus de 530 000 personnes touchées par la sécheresse.

"Il s'agit d'un programme structurant qui modifiera la géographie du Cunene, permettant à ses habitants et aux communautés frontalières de Huíla et Cuando Cubango de s'installer dans ces zones pour y produire de l'agriculture et de l'élevage et garantir la sécurité alimentaire nécessaire", a-t-il déclaré.

Parallèlement à ces projets, il a indiqué que les travaux du barrage de Cova do Leão étaient en cours, ce qui permettra d'accumuler l'eau dans le bassin de Caculuvale pendant la saison des pluies, au bénéfice des populations de Cahama (siège), Octhinjau, Oncócua et Chitado.

Ce projet prévoit la création d'un réseau de distribution, d'un système de traitement de l'eau pour l'approvisionnement domestique de la ville de Cahama, ainsi que la construction de 90 kilomètres de canalisations fermées jusqu'à Otchinjau.