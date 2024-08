Le Consortium Uniplaques et le Groupe Serkas ont ouvertement exprimé, le vendredi dernier, leur engagement ferme à accompagner le Gouvernement de la République, que dirige la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka, à relever le pari de l'amélioration du secteur des transports en RD. Congo. Ces deux structures importantes, qui disposent de plusieurs stratégies innovantes, préconisent, en effet, la mise en place, dans un premier temps, comme c'est le cas au Niger et en Côte d'Ivoire, d'un Guichet Unique Automobile. Cette main tendue est décidément une belle ouverture de collaboration pour le Ministère des Transports, chapeauté aujourd'hui par Jean-Pierre Bemba Gombo, qui aura ainsi la possibilité d'imposer ses marques durant son passage dans ce secteur.

Des innovations à la portée de tous

Déjà, des experts sont unanimes à reconnaitre que le Guichet Unique Automobile au Congo, Guac en acronyme, sera un service public qui aura plusieurs missions notamment, celles relatives à la rationalisation du processus d'immatriculation des véhicules en RDC, à l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires ainsi qu'au renforcement de la transparence dans les importations et la mise en circulation des véhicules pour accroitre les recettes de l'Etat.

Au cours d'une conférence de presse tenue à Hilton hôtel, le Groupe Serkas, par le truchement de Maitre Richard Mukendi, a invité les autorités à capitaliser, sans tarder, cette opportunité novatrice pour marquer un nouvel élan de développement de la République démocratique du Congo.

C'est visiblement une démarche opportune dans un contexte où l'Exécutif central devrait, normalement, déployer des énergies nouvelles en vue de la matérialisation, durant ce quinquennat, de la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

« Le développement de notre pays et de son économie, voilà le sujet qui sera débattu à l'occasion de cette conférence de presse. Nous sommes ici aujourd'hui pour aborder les défis auxquels nous sommes confrontés dans le processus actuel d'immatriculation des véhicules mais aussi pour présenter une solution, une initiative transformatrice qui possède un immense potentiel pour le peuple congolais.

Il s'agit du Guichet unique automobile congolais. L'état actuel d'immatriculation des véhicules dans notre pays est entaché de beaucoup d'inefficacité et de manque de transparence. Nous comprenons la frustration et les inconvénients auxquels sont confrontés nos compatriotes lorsqu'ils naviguent dans le réseau complexe de bureau, attendant les procédures longues d'octroi des plaques d'immatriculation.

Il ne s'agit pas seulement d'améliorer le processus d'immatriculation des véhicules, mais de jeter les bases d'un avenir meilleur. Le Guac rationnalisera les procédures, réduira la corruption et renforcera la transparence et la responsabilité. Il permettra à nos citoyens d'économiser du temps et de l'argent, stimulant ainsi la croissance économique », a démontré Me Richard Mukendi, devant des professionnels des médias et différents cadres conviés à l'évènement à Hilton.

Le temps du changement est venu

Pour le Groupe Serkas et le Consortium Uniplaques, l'heure a sonné pour des actions qui puissent impacter positivement les conditions de vie des populations.

« Le temps du changement est venu. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser perdurer l'anarchie. Nous devons saisir cette opportunité pour transformer notre système d'immatriculation des véhicules et ouvrir la voie d'un avenir plus prospère et plus efficace.

J'en appelle à tous. Fonctionnaires, Chefs d'entreprise, militants des associations et citoyens pour que vous donniez la main et que souteniez la mise en oeuvre du GUAC », a insisté Me Mukendi du Groupe cher à Serge Kasanda Lusamba, qui est également le Promoteur du Consortium Uniplaques.

Lors de cette même conférence, le Groupe Serkas et le Consortium Uniplaques avaient mobilisé M. Marius, un expert en la matière venu de l'étranger. C'est d'ailleurs lui qui aura été parmi les concepteurs du même type de mécanisme instauré en Côte d'Ivoire et au Niger. Il a souligné l'urgence pour la RDC de se doter d'un Guichet Unique Automobile, va apporter beaucoup de bonheur aussi bien aux dirigeants qu'au peuple congolais en termes, entre autres, de mobilisation des recettes et de création d'emplois directs comme indirects.