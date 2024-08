Tunisie: JO Paris 2024 - Pas de médaille pour Ahmed Jaouadi

Notre jeune nageur a terminé sixième au classement du 1.500m NL.Il est tombé sur beaucoup plus fort que lui.

On a beau rêver pour qu'Ahmed Jaouadi offre à la Tunisie sa deuxième médaille olympique aux JO de Paris après l'argent de Farès Ferjani, la réalité du bassin a été tout autre, hier, à l'occasion de la finale du 1.500m NL.

Face à une concurrence très rude, notre jeune nageur de 19 ans a eu du mal à suivre le mouvement. A son meilleur moment de la course, il a été quatrième, mais au sprint final, il a achevé la course à la sixième place, réalisant un temps de 14:43:35. Pas de médaille donc pour Ahmed Jaouadi au 1500m nage libre. Gardons l'espoir pour qu'il monte sur le podium, ce vendredi, au 10 km en eau libre.

Pas de quarts pour Jemai

Pour le kayakiste, Slim Jemai, le deuxième tour des éliminatoires du tournoi de kayak cross hommes, disputé hier, a été beaucoup plus difficile à négocier que le tour précédent lors duquel il a réalisé une jolie performance la veille quand il a terminé deuxième de la première course du 1er tour.

Hier, Slim Jemai a terminé troisième de la Série 5 derrière le Français Boris Neveu (1er) et le Suisse Martin Dougoud (2e). Sachant que seuls les deux premiers de chaque course se qualifient aux quarts de finale, Slim Jemai n'ira pas plus loin. Son parcours au tournoi de kayak cross hommes s'arrête au deuxième tour des éliminatoires.

Bouzayani rate de peu la qualification

La journée d'hier n'a pas été non plus bonne pour l'athlète Marwa Bouzayani. Engagée dans l'épreuve du 3.000m steeple Dame, l'athlète tunisienne s'est contentée de la 6e place de la Série 1 des qualifications. Ceci dit, Marwa Bouzayani a raté de peu la qualification pour les demi-finales vu qu'elle a été à 18 centièmes de l'Ethiopienne Lomi Muleta, dernière des qualifiées de sa série. Bouzayani a parcouru la distance en 9:10.91 alors que le temps de l'Ethiopienne est de 9:10.73.

Malgré l'élimination, Marwa Bouzayani a eu le mérite de réaliser, hier, sa meilleure performance personnelle à l'occasion de sa participation aux JO de Paris. En effet, son ancienne meilleure performance était de 9:11.79.

Pour Marwa Bouzayani comme pour Slim Jemai du reste, encore plus pour Ahmed Jaouadi, avoir du talent ne suffit pas pour exceller lors des Jeux olympiques. Ils sont performants, certes, mais ce n'est pas suffisant. Il fallait mieux s'armer pour ces JO en faisant une bien meilleure préparation qui exige un programme beaucoup plus étoffé et une logistique plus pointue.