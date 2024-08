Tunisie: L'EST s'active sur le marché des transferts - La vitesse supérieure...

Depuis une semaine, Hamdi Meddeb a mis les bouchées doubles. Après les arrivées confirmées de Youssef Belaïli, Elias Mokwana et Abdramane Konaté, d'autres noms sont dans le viseur du président de l'Espérance.

La discrétion était telle que les supporters "sang et or" ont douté pendant des jours sur l'intention de leur président à faire des recrutements à la hauteur des échéances de grande envergure qui attendent l'Espérance la saison prochaine, la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs, notamment. La crispation du public "sang et or" s'est dissipée depuis une semaine. Trois recrutements se sont succédé : l'ailier gauche algérien Youssef Belaïli qui a signé pour deux ans, l'international et ailier droit sud-africain Elias Mokwana qui a paraphé un contrat de trois ans et, enfin, le jeune international et milieu ivoirien de 18 ans, Abdramane Konaté, qui s'est engagé pour quatre ans, sachant qu'il n'entre pas dans le quota des joueurs étrangers pour le championnat national.

Dräger, Azouni, Chaâlali et les autres...

Le président de l'Espérance, aussi discret soit-il, ne compte pas s'arrêter aux recrutements effectués jusque-là. Outre les joueurs cités ci-dessus, il est bon de rappeler que le club "sang et or" s'est déjà octroyé les services du gardien de but Béchir Ben Saïd pour trois ans, a fait revenir l'arrière gauche Aymen Ben Mohamed pour une année et a fait rempiler l'arrière gauche Mohamed Amine Ben Hmida pour deux ans, ainsi que l'arrière droit Mohamed Ben Ali pour deux ans. Hamdi Meddeb, qui gère le dossier des recrutements avec Miguel Cardoso, a encore d'autres noms sur sa table. Selon les derniers bruits de couloir, le président de l'EST devait s'asseoir le week-end dernier avec l'international et arrière droit Mohamed Dräger pour discuter des modalités du contrat.

En cas d'accord, surtout si Dräger résilie son bail avec le FC Bâle, un transfert en joueur libre à l'EST pourrait bien se faire aujourd'hui. Dans les coulisses, on évoque aussi le nom d'un ex-international, le milieu central Larry Azouni. Dans le même poste, Ghailane Chaâlali qui a exprimé l'envie de tenter une aventure dans la région du Golfe, pourrait revenir sur sa décision s'il ne trouvait pas preneur. Un ancien joueur pourrait faire son retour au Parc B. Il s'agit de Saâd Bguir qui donne, par contre, la priorité à son aventure en Arabie Saoudite et, à un degré moindre, à un autre championnat du Golfe. A défaut, il n'est pas contre l'idée de revenir à l'Espérance même si l'hypothèse n'est pas fort certaine. Enfin, les contacts sont avancés avec Mohamed Ali Ben Romdhane pour un retour d'une saison sous forme de prêt. Ce dernier réfléchit encore et semble vouloir rester en Europe. Le mercato de l'EST sera assez intense dans les prochains jours d'après les échos émanant du parc B.