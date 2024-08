Tunisie: Expatriés - Haj Mahmoud marque des points

Le milieu offensif tunisien est un atout pour Lugano.

L'entrée décisive du milieu offensif et ex-étoilé, Mohamed Haj Mahmoud à la 67e, a permis à Lugano de revenir d'abord 1-1, grâce à son but 6 minutes plus tard contre le Servette, ceci avant de s'imposer 3-1. Le club suisse prend la tête avec 9 points. Juste auparavant, en C1, il a inscrit un but d'une frappe des 25 mètres pleine lucarne contre Fenerbahçe lors du retour en Turquie. Un but d'anthologie à la 7e qui a remis les pendules à l'heure sur les deux matchs (4-4). Au final cependant, c'est une défaite 1-2 et une élimination de la C1 de Lugano.

But et assist pour Tounekti

L'attaquant tunisien d'Haugesund, Sebastian Tounekti, a marqué et délivré une passe décisive contre Bodo Glimt en Ligue norvégienne, malgré une défaite 4-2. Il a disputé tout le match avec une note de 8,7 sur sofascore, pour un rendement satisfaisant.

2e but pour Makni

En championnat bulgare, l'avant-centre et ex-étoilé de 22 ans, Nabil Makni, s'est transformé en buteur du Hebar Pazardzhik. Son club a obtenu un nul 1-1 contre Slavia Sofia et obtient son premier point au bout de 3 journées. Makni, auteur d'un but déjà contre le CSKA Sofia, a récidivé en égalisant à la 49e contre le Slavia.

Othman enchaîne

L'attaquant des Verts, Jibril Othman, empile les buts avec l'AS St-Etienne, la dernière fois en date contre Grenoble. Trois jours avant, St-Etienne s'est imposée contre Montpellier 2-1 et Othman est entré à la 63e sans marquer. En face, l'attaquant héraultais, Wahbi Khazri, entré au même moment qu'Othman, a marqué le but de la réduction du score, sur penalty à la 85e.

Ben Farhat passe pro

Louay Ben Farhat, joueur de Karlsruhe U19 ayant disputé quelques minutes l'an dernier en Bundesliga 2, a signé son 1er contrat professionnel avec l'équipe allemande. Karlsruhe s'est imposé sans Ben Farhat contre Nuremberg 3-2.

L'ascension de Sliti

L'ailier gauche Aymen Sliti, 18 ans, a disputé 28 minutes avec Feyenoord Rotterdam contre l'AS Monaco lors d'un test amical perdu 1-3.

Bonne entrée de Ben Romdhane

Pour son premier match de la saison en championnat de Hongrie, le milieu de terrain Mohamed Ali Ben Romdhane a été incorporé à la 62e du match, gagné par Ferencvaros face à Kecskeméti TE 1-0. Il a fourni une demi-heure correcte avec un bon taux de réussite de passes et a notamment effectué deux tirs.

Ben Youssef, muet...

Voilà 4 matchs de suite que l'attaquant d'Al Masry, Fakhreddine Ben Youssef, ne marque pas. Résultat, le club égyptien marque le pas, en essuyant une courte défaite face à Smouha 1-0 et en enchaînant un 3e match sans victoire... Le club de Port Saïd craint pour sa 3e place avec la menace d'Ezzamalek derrière, lequel Ezzamalek s'est imposé 1-0 contre El Gouna grâce à l'inévitable défenseur central Hamza Mathlouthi qui a marqué sur penalty, au bout d'un quart d'heure.

Il a disputé tout le match avec une note de 7,3, tout le contraire de son compère de l'attaque, Seïfeddine Jaziri, remplacé à la 79'.