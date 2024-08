Congo-Kinshasa: Cette guerre, nous allons la gagner , 'Tout pour la Patrie' - Voici le nouveau cri de mobilisation générale contre l'agression !

Le Ministre de la Communication et Médias et Porte-Parole du Gouvernement Patrick MUYAYA et le Porte-parole des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, Général-Major Sylvain EKENGE BOMUSA EFOMI ont co-animé un Spécial Briefing Presse ce vendredi 2 août 2024 à 19h30 à la Mairie de Kisangani, province de la Tshopo autour du thème central : Lancement de la campagne de soutien aux FARDC et d'éveil patriotique "Tout pour la Patrie !"*. Patrick MUYAYA a présenté cette campagne qui s'aligne dans la logique de "Bendele Ekweya Te".

"Aujourd'hui, 30 ans plus tard, nous comptons dix fois plus des morts. Des crimes de tous genres ont été commis dans le seul objectif de continuer le processus de pillage systématique de nos ressources. Cette oeuvre maléfique continue aujourd'hui, à travers des terroristes, des supplétifs sans aucune idéologie ni projet si ce n'est le choix d'être l'épouvantail d'un régime cruel, criminel, pilleurs et receleur.

Devant la résistance héroïque de nos soldats portés par la détermination du Commandant Suprême des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et de la Police nationale Congolaise (PNC), le Rwanda a subi d'énormes et lourdes pertes. Ce qui l'a poussé à accroitre ses effectifs jusqu'à 4.000 pour penser pouvoir continuer son aventure sans lendemain sur nos terres.

«Notre résistance et notre résilience viendront à bout de l'agresseur. Quoi qu'il en coûte !». Ces mots ne sont pas les miens mais du Président de la République, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, prononcés par la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement, Son Excellence Judith SUMINWA TULUKA. C'est autour de cette détermination a rappelé Patrick Muyaya, que se fonde l'action du Gouvernement.

Et de poursuivre : "Et ce soir, nous voulons, dans la dynamique « Bendele Ekweya Te », lancer la campagne «Tout pour la Patrie !» Plus qu'un cri de guerre, c'est un appel au don de soi pour la patrie, un engagement patriotique renouvelé à utiliser toutes les ressources à notre disposition pour combattre, individuellement et collectivement, avec la dernière énergie cette agression insensée.

Le spot publicitaire de deux minutes de "Tout pour la Patrie !" montre les forces de défense en action sur les lignes de front contre l'ennemi, traduit le serment des vaillants militaires des FARDC, qui se présentent comme les « gardiens de notre terre, sentinelles de l'aube et porteurs d'espoir ». Il sied de signaler que "Tout pour la patrie !" est le serment des vaillants FARDC.

« Nous allons circuler dans toutes les provinces pour la campagne sur l'éveil patriotique. En nous mobilisant autour de notre armée. Pour que tous les crimes commis contre l'humanité soient punis », a expliqué le Ministre Muyaya aux participants présents à ce lancement.

A la question de savoir la différence entre la trêve humanitaire et le cessez-le-feu, le ministre MUYAYA a souligné que la trêve a été obtenue par les Etats-Unis d'Amérique, mais le cessez-le-feu par l'accord de Luanda.

Cette campagne sur l'éveil patriotique intervient après celle axée sur "Défendons la patrie". Et s'il faut faire un bilan, les acquis sont bel et bien visibles", a-t-il indiqué.

« Aujourd'hui, nous sommes dans une posture où nous comprenons mieux ce qui se passe à l'Est. Nous voulons rallumer la flamme patriotique », a précisé le porte-parole du gouvernement.

Pour sa part, le Général a insisté que l'armée ne peut pas évoluer sans sa population sur qui elle compte pour vaincre cette guerre.

"Notre armée est déterminée à en découdre avec l'agresseur et récupérer tous les espaces perdus. Nous avons identifié les problèmes qui rongeaient l'armée. Nous avons plusieurs fronts : L'armée s'occupe du front militaire et le gouvernement du reste (diplomatique, médiatique, judiciaire et économique).

Ci-dessus, le discours du ministre lors du lancement officiel de la campagne :

Mesdames et Messieurs, Distingués téléspectateurs, Chers compatriotes,

Kisangani,

Ville symbole de la résistance et de la résilience, Bastion des pères fondateurs et ville porteuse d'espoir.

C'est dans cette ville et dans ce beau cadre qu'on s'est souvenu, au courant de la journée, de nos millions des morts et de tous ceux qui ont été affectés par les affres de la guerre, et dont les âmes resteront à jamais profondément meurtries par la barbarie et l'innommable violence dont elles ont été victimes.

C'est autour de cette détermination que se fonde notre action. Et ce soir, nous voulons, dans la dynamique « Bendele Ekweya Te », lancer la campagne «Tout pour la Patrie !»

Plus qu'un cri de guerre, c'est un appel au don de soi pour la patrie, un engagement patriotique renouvelé à utiliser toutes les ressources à notre disposition pour combattre, individuellement et collectivement, avec la dernière énergie cette agression insensée.

Notre armée est le socle de notre victoire, la protectrice de nos frontières et de nos ressources naturelles.

Nos soldats sont nos premiers héros qui, chaque jour et au péril de leurs vies, s'engagent, donnent de leur jeunesse, sacrifient leurs familles respectives pour s'assurer que nous dormons en paix.

En lançant cette campagne de la défense de la patrie et d'éveil patriotique, nous voulons dire à chaque Congolais combien son engagement compte dans ce combat collectif,

Et combien nous devons nous unir autour du Commandant Suprême, au-delà de nos divergences, appartenances et croyances, pour non seulement résister mais aussi protéger, à toute épreuve, ce que nous avons de plus cher : notre Nation, la République Démocratique du Congo.

Dans les minutes qui suivent, nous allons vous présenter le premier spot de notre campagne qui va s'étendre à travers le pays.

Il y aura une composante médiatique mais une dédiée à la communication hors- médias. Ce mix va nous permettre communiquer de manière optimale non seulement à travers les canaux traditionnels mais surtout directement avec nos populations.

A ce sujet, je tiens à vous annoncer que pendant que la diffusion médiatique de la campagne commence, nous allons tenir, dès demain samedi 03 août 2024, ici à Kisangani, avec mes collègues de l'ESU et celle de la Jeunesse et Eveil patriotique, une matinée d'échanges parler à nos jeunes de la Tshopo, nous assurer qu'ils comprennent les vrais enjeux du pays et qu'ils s'engagent au même titre que nos militaires.

Pour la paix et la sécurité, chacun de nous est un vaillant soldat dans son secteur de vie.

C'est un véritable patriote appelé à utiliser l'instrument à sa disposition pour défendre la patrie.

Levons-nous, Défendons la patrie, Bendele Ekweya Te !

Pas un seul centimètre ne peut plus être laissé à quiconque !

Que vive la République Démocratique du Congo une et indivisible !