Afrique: Le ST prépare sa rentrée continentale - La quête de l'équilibre

Les choses sérieuses vont bientôt débuter pour les Bardolais, et là, on aura forcément un aperçu sur le potentiel du groupe, un effectif qui devra tenir son rang sans les Ben Abda, Khadhraoui, Ndao et autre Haithem Jouini, mais avec les recrues Berrima, Ahmed Beji, Touré et Zghada.

Au pied du podium des gros budgets de la Ligue 1, le Stade Tunisien a finalement figuré devant l'Etoile et le CA, la saison passée, et il s'en est fallu de très peu, au goal différence avec le CSS, pour valider directement sa présence en C3, billet composté finalement en passant par la case Coupe de Tunisie, trophée méritoirement glané. Aujourd'hui, l'on peut dire qu'avec des dirigeants du cru, un enracinement territorial et des finances maîtrisées, le Stade peut se targuer d'avoir trouvé la recette d'une réussite qui détone. Difficile de ne pas dire autrement quand ce Stade-là a atteint un pic de production la saison passée, même si vers la fin de l'exercice (après la victoire contre l'Espérance surtout), l'ivresse des sommets s'est répandue un peu tôt chez les supporters locaux.

Pour davantage d'électricité dans le contenu

Qu'à cela ne tienne, la saison prochaine, c'est la coupe de la CAF qui débutera dans quelques jours pour le Stade Tunisien. Et forcément, l'admirable parcours passé des Stadistes en L1 autorise maintenant les pensées les plus inédites. A présent donc, le Stade tire les bénéfices d'une pyramide stable et fluide au service du club. Au Stade Tunisien, la saison passée, au-delà des résultats, ce que l'on a apprécié et savouré, c'est cette électricité dans le contenu. En clair, on a goûté à cette émotion fournie par des matchs à sensations contre les cadors (EST, CA, CSS, USM et ESS). Ce qui a donné du relief à la performance des Stadistes, qui, au prix de leur engagement et de leur effort, se sont qualifiés pour une compétition africaine. Passons l'épopée stadiste et insistons encore à nouveau sur un fait avéré concernant les Bardolais : ce ne fut pas une performance fabriquée à coup de millions, mais elle ressort d'un amour du football. Comme celui de se serrer les coudes, de garder la foi et de ne rien lâcher.

%

Aperçu sur le potentiel du groupe

En général, dans nos contrées, l'on cède souvent à la tentation financière avant de privilégier l'issue sportive, ladite issue requérant un sacré filet de sécurité pour financer l'activité du club, surtout en ce moment (besoins en termes de recrues ciblées, stages, rassemblements et préparation aux différentes échéances). Aujourd'hui, pour des Stadistes appelés à débuter l'aventure continentale vers la mi-août, face au représentant du Soudan du Sud, puis, on l'espère, enchaîner lors du tour suivant contre l'USM Alger de Nabil Maâloul, l'heure est aux réglages après le volet foncier et affinement du groupe de joueurs. À Aïn Draham, Maher Kanzari a mis à profit ledit rassemblement pour jauger le potentiel de l'effectif, juste quelques jours avant le tour de chauffe de la coupe de la CAF. Ainsi donc, concrètement, à Aïn Draham, le staff technique a pu apprécier les qualités des siens en amical récemment face à l'OB et l'ESM. A cet effet, des éléments tels que Khélil Khemiri, Rayan Smaali, Sadok Kadida ont eu l'occasion de s'exprimer, alors, qu'outre Khemiri, Oumarou et Sajed Ferchichi ont même marqué. Maintenant, les choses sérieuses vont bientôt débuter pour les Bardolais, et là, on aura forcément un aperçu sur le potentiel du groupe, un effectif qui devra tenir son rang sans les Ben Abda, Khadhraoui, Ndao et Haithem Jouini mais avec les recrues Berrima, Ahmed Beji, Touré et Zghada.