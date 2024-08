Congo-Kinshasa: Ça brûle à Kibali Gold Mines, Axe Aru-Durba - Les Notables et Chefs coutumiers décrètent l'arrêt des activités de transport des produits et matériels

Plus rien ne va à Kibali Gold Mines. Les notables et chefs coutumiers de Faradje et de Watsa réunis dans un groupe de 20 entreprises, ont menacé d'arrêter toute activité liée au transport des produits et matériels de Kibali Gold Mines sur l'axe Aru-Durba ainsi que dans les Entités territoriales décentralisées : les secteurs de Kibali, de Mangbutu, les chefferies de Logo-Doka, de Logo-Ogambi et de Dhongo. A travers un communiqué conjoint, ce caucus de 20 entreprises a énuméré une panoplie de griefs à charge de cette société minière installée dans la province du Haut-Uélé, parmi lesquels : le manque de respect à l'égard des chefs coutumiers, la corruption et la discrimination de la communauté locale.

Très remonté, ce G20 a également dénoncé les antivaleurs qui, selon lui, sont devenus une pratique courante des dirigeants de cette société affiliée à Barrick Gold Cooporation, une grande firme canadienne d'exploitation minière.

"La non-réalisation de nos désidératas par plusieurs délégations tant provinciales que nationales qui sont souvent venues pour adresser les messages de mettre au droit les personnes affectées, en général, et les autochtones, en particulier ; la corruption à ciel ouvert de toute personne qui se prononce sur les droits autochtones ; l'octroi des marchés qui coûtent des millions des dollars américains aux entreprises venant de l'extérieur de ces deux territoires ;

le tribalisme dans les différents domaines tels que l'emploi, le marché, les transports, les mines... ; la division par intimidation téléphonique et tentative de corruption afin d'étouffer les initiatives des autochtones pour leurs propres intérêts ; la prise des mains d'oeuvres extérieurs", a affirmé le G20, tout en soulignant que Kibali Gold Mines ne travaillerait pas pour le développement local.

C'est pour cela, qu'après avoir tenté en vain de trouver une issue diplomatique sur cette affaire, le G20 a décrété, à partir du lundi 5 août, l'arrêt des activités de fourniture de carburant sur l'axe Aru-Durba ; l'arrêt de toutes les activités de la société Kibali sur l'étendue des territoires de Faradje et Watsa ; le non accès des travailleurs à leurs sites ; la reprise des activités de l'exploitation artisanale par les orpailleurs sur tous les carrés miniers concédés illégalement par Kibali.

Par ailleurs, s'adressant au responsable N°1 de l'entreprise, le collectif de chefs coutumiers et de notables des 6 ETD, ont appelé au départ immédiat et sans condition de plusieurs cadres, notamment : du Directeur Cyrille Mutombo ; du DG de Kibali Gold Mines, Arthur Mutokole Kabila ; de Teddy Biavanga, Directeur commercial de la chaîne d'approvisionnement ; de Mme Lucie Kikadi, Directrice des ressources humaines. Ainsi, pour faire d'une pierre deux coups, ledit collectif a également émis son souhait de se voir attribuer les différents macro-marchés, dans le but de faire des fils et filles de cette communauté des millionnaires.

A travers cette démarche, les chefs coutumiers ainsi que les notables réunis en 20 entreprises, espèrent faire entendre leurs voix et obtenir gain de cause auprès de la Haute hiérarchie de Kibali Gold Mines.