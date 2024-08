Congo-Kinshasa: Reconnaissance nationale envers le Premier Bâtonnier du pays, Honorius Kisimba Ngoy Ndalawe - Félix Tshisekedi à nouveau saisi !

De nouveau, le débat refait surface. Comme au temps de son prédécesseur, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, est saisi pour actionner, une bonne fois pour toutes, les hommages de la Nation à l'endroit de Feu Honorius Kisimba Ngoy Ndalawe, Premier Bâtonnier National et artisan des poursuites judiciaires fructueuses contre l'Ouganda devant la Cour Pénale Internationale.

Reconnaissance nationale

En effet, lors d'une émission télévisée, la plateforme « Congo ya Sika » a interpellé le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, sur l'urgence à accorder, tant soit peu, à cette affaire pendante depuis le décès de cette figure emblématique l'appareil judiciaire congolais, le 6 juin 2008. « Le Bâtonnier est une figure emblématique dans l'appareil judiciaire congolais.

Ils ont pris le courage d'aller porter plainte contre l'Ouganda devant la CPI. Aujourd'hui, le verdict rendu public donne foi à la RDC et l'Ouganda nous doit 325 millions USD. Certes, Me Honorius Kisimba n'est plus de nôtre, mais il mérite la reconnaissance de la patrie. Le Chef de l'Etat, la Chancellerie et ses services doivent honorer le Bâtonnier Honorius Kisimba à titre posthume », a clamé l'un des représentants de cette organisation.

Geste louable de la corporation

Cependant, il y a lieu de rappeler que le 10 juillet 2023, l'Ordre National des Avocats avait décoré, à titre posthume, Me Honorius Kisimba, en décernant une médaille de reconnaissance à sa famille biologique représentée, pour la circonstance, par Me Maj Kisimba Ngoy, fils du défunt et Avocat de profession, comme le fut, d'ailleurs, son Feu père, de son vivant.

Procédant à cette cérémonie de reconnaissance, Me Michel Shebele Makoba, Bâtonnier National et Président de l'Ordre National des Avocats, s'exprimait en ces termes : « L'Ordre National des Avocats a tenu à remettre à la famille du Premier Bâtonnier National, Kisimba Ngoy, pour ses oeuvres en faveur de cette structure. C'est une personne qui a servi l'ONA avec honneur et dignité. C'est à ce titre que nous remettons à titre posthume à sa famille et son fils Avocat à son tour, la médaille en signe de reconnaissance ».

Honoré par cette reconnaissance grandiose, Maj Kisimba Ngoy, Avocat et ancien Ministre des Affaires Foncières au Gouvernement Muzito I, témoignait sa gratitude envers le Bâtonnier National et le Conseil de l'ONA. « Il est difficile de pleurer Honorius Kisimba parce qu'il a marqué l'histoire de notre Barreau à plus d'un titre en tant que Premier Bâtonnier National. C'est un devoir de mémoire que le Bâtonnier National et le Conseil National de l'ONA a voulu honorer la mémoire de ce grand homme », s'était-il confié aux fins limiers de La Prospérité, en marge d'un échange en aparté.