Madagascar: CEO Summit 2024 - Rendez-vous est donné les 5 et 6 décembre 2024

Ce sommet est le plus grand rendez-vous des leaders visionnaires de l'Océan Indien. Il veut également être une rencontre annuelle des esprits les plus brillants du monde des affaires, de l'industrie et de la finance de la région.

Une grande première pour le secteur privé de l'Océan Indien : la première édition du CEO Summit aura lieu cette année et marquera « la célébration du 65e anniversaire du Syndicat des Industries de Madagascar. » Un événement d'une importance capitale qui se veut être le « rendez-vous incontournable des CEO et dirigeants en quête d'innovations et souhaitant allier leur croissance à la création d'impacts positifs durables sur l'économie de demain. »

Les deux jours de l'événement de cette année verront la présence de plus de 500 décideurs, dont 350 CEO, offrant une opportunité unique de rassemblement, de dialogue de haut niveau et de formation de partenariats stratégiques, dans l'optique de « fédérer les différents secteurs et groupements patronaux de la Grande île et des îles voisines. » À ce titre, les contenus des deux jours se concentreront sur les défis et opportunités économiques, environnementaux, humains et technologiques spécifiques au secteur productif.

L'objectif est d'influencer positivement l'avenir économique et social de la région, et de stimuler la croissance et le développement durable des entreprises.

%

Changer la donne

Le CEO Summit se présente comme un catalyseur potentiel pour encourager le secteur privé à inverser la tendance dans un contexte économique mondial marqué par un ralentissement de la croissance, où la région de l'Océan Indien, notamment Madagascar, fait face à de nombreux défis : inflation, accès limité au financement, opportunités économiques inexploitées, isolement des acteurs, crises énergétiques, climatiques et géopolitiques.

Cette situation souligne le besoin pressant de cultiver un écosystème où l'innovation et l'audace sont non seulement encouragées, mais aussi valorisées. Comme l'a souligné Tantely Rakotomalala, CEO de BECOM et co-organisateur de ce sommet économique :

«En mettant l'accent sur l'innovation et le leadership conscient, le CEO Summit accueillera également cette année des leaders éminents de classe mondiale ainsi que des chefs d'État et de gouvernement, afin d'enrichir les discussions, partager des stratégies à succès et échanger sur les tendances mondiales dont nos institutions et nos entreprises pourraient s'inspirer».

Cet événement ambitionne d'être une plateforme pour le dialogue stratégique et la collaboration, mettant en lumière des opportunités d'investissement innovantes et promouvant une culture de leadership visionnaire.