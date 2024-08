Madagascar: Marc Ravalomanana - Candidature sollicitée à la mairie de Tana

L'ancien président et non moins président fondateur du parti Tiako i Madagasikara, Marc Ravalomanana, continue d'entretenir le suspens sur sa participation ou non à la course à la mairie de la capitale.

Ils n'attendent plus que le « oui » de l'ancien président. Alors que les Zanak'i Dada ont espéré ce samedi, lors de leur rassemblement au QG du parti Tiako i Madagasikara (TIM), à Bel'air Ampandrana, l'annonce de la candidature de Marc Ravalomanana pour la course à la mairie d'Antananarivo, ils doivent encore patienter. Les élus TIM, chacun à sa façon, ont d'ailleurs sollicité directement l'ancien président à se présenter à ce marathon électoral. « Je prendrai le temps d'y réfléchir et j'annoncerai ma décision au moment opportun », a avancé Marc Ravalomanana face à cette pluie de demandes.

Formalités

« Nous allons prendre la ville d'Antananarivo », a indiqué le député d'Ambatondrazaka, Fidèle Razara Pierre, durant son discours, tout en soutenant que « les élections ne sont que des formalités, l'ancien président a déjà gagné ». Les élus du parti TIM croient fort que Antananarivo est déjà dans leur poche. En se référant à leurs performances lors des dernières élections législatives, ils n'ont aucun doute sur la victoire de Marc Ravalomanana si celui-ci se porte bien évidemment candidat. Et cela, peu importe le candidat de la plateforme IRMAR. « Nous avons obtenu plus de 100 000 voix durant les élections législatives et nous pensons faire mieux aux élections communales », a ainsi clamé le Secrétaire général du parti, le député Rina Randriamasinoro, élu dans le IVe arrondissement d'Antananarivo.

%

Date des élections

« Le parti Tiako i Madagasikara prendra part à ces élections de proximité. Nous sommes obligés de prendre notre responsabilité car le pays se trouve en difficulté. On ne peut pas laisser ces dirigeants faire ce qu'ils veulent du pays », a rétorqué l'ancien locataire d'Iavoloha avant d'énumérer les différentes infractions de ces responsables. « Nous demandons à ce que le gouvernement fixe la date des élections et prenne tous les décrets enclenchant le processus électoral », a-t-il souligné. Même si Marc Ravalomanana n'a pas encore répondu aux différentes demandes le sollicitant pour se présenter aux élections, il a fait savoir que le suspense sur sa participation ou non à la course à la mairie de la ville d'Antananarivo sera levé après la convocation des électeurs.

Hiérarchie

L'ancien président n'a pas hésité à dresser le profil de ceux qui porteront les couleurs du parti lors des prochaines élections communales. En mission, ces futurs candidats doivent être irréprochables. « Nous avons besoin de personnes dignes, bénéficiant d'une large cote de popularité, compétentes, capable d'apporter du développement au niveau des communes et assurées d'obtenir la victoire », a-t-il fait noter. L'ancien président a également rappelé à ses partisans l'importance du respect de la hiérarchie qui existe au niveau de son parti. En effet, il a voulu éviter que les polémiques sur les candidats parachutés viennent de nouveau parasiter la campagne électorale.