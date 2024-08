Congo-Kinshasa: Incursion à GLM - Raphaël Kibuka fustige la campagne de diabolisation contre Jean-Pierre Bemba

Le Mouvement de Libération du Congo (MLC) a exprimé sa profonde préoccupation suite à la déclaration de l'ex. première Dame, Madame Olive Lembe Kabila, concernant l'incursion de sa résidence par des individus non identifiés. En réponse, le porte-parole du MLC, Raphaël Kibuka, a précisé, à travers un communiqué publié mercredi dernier, que le "Vice-premier-Ministre, Monsieur Jean-Pierre Bemba, cité par l'ex. première Dame, n'est ni de près, ni de loin impliqué dans cet incident.

Très en colère, Olive Lembe Kabila, dans un premier temps, s'en est pris à ceux qui étaient à la base de la destruction de la barrière autour de sa résidence. Également, elle a dénoncé le mauvais traitement dont font l'objet, les occupants de ladite résidence.

«J'accuse personnellement ceux qui sont à la base de la destruction du périmètre de sécurité qui était déployé autour de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila. Ceci est le résultat de la destruction méchante que vous avez vécue ici du périmètre sécuritaire de cette résidence. Grand-frère Bemba, est ce que c'est de la sorte que moi je t'appelle comme Grand frère et toi tu m'appelles petite-soeur ?».

Tu vois ce que l'égoïsme a produit. Tu voulais ouvrir la voie pour que des véhicules passent par ici pour atteindre ton chantier, maintenant vous êtes contents ? On nous manque de respect tout le temps. On nous intimide constamment, on instrumentalise les gens pour nous attaquer. Vous croyez être éternel ? Les hommes passent, le pays restera", a-t-elle fustigé.

Sans attendre, le porte-parole du Mouvement de Libération du Congo (MLC) Raphaël Kibuka a rejeté en bloc toutes les accusations dirigées sur Jean-Pierre Bemba et a souligné que le "Vice-premier Ministre, Monsieur Jean-Pierre Bemba cité par l'Ex. première Dame, n'est ni de près, ni de loin impliqué dans cet incident. Toute insinuation en ce sens est sans fondement et vise à porter atteinte à sa réputation et à celle de notre Parti, même si l'émotion est compréhensible.

Il est également crucial de clarifier que l'espace récemment libéré pour la circulation autour de la résidence occupée par le Président honoraire relève du domaine public de l'Etat autant que la devanture du Palais de la Nation ou encore celle de la cité de l'OUA. Les barricades y érigées entravaient la libre circulation des citoyens.

De plus, le chantier auquel fait allusion l'Ex. Première Dame est une propriété appartenant à Jean-Pierre Bemba Gombo acquise auprès de la Société UTEXAFRICA depuis 1994 ; propriété dont Madame Olive Lembe Kabila a tenté de s'accaparer durant l'absence au pays de son propriétaire.

Le Mouvement de Libération du Congo réitère son engagement pour la paix et la sécurité de tous les citoyens et appelle au respect de la vérité et à la fin des accusations infondées teintées de complot léger. A ce stade, aucune information avérée n'indique que cette résidence ait été attaquée.

Avec toute élégance, le Mouvement de Libération du Congo prie Madame Olive Lembe Kabila de retirer ses propos et, si besoin, de poursuite devant la justice les personnes ayant réellement participées à cette tentative d'incursion dans leur propriété' époque où son chef empêchait les congolais de vivre dans leurs résidences est révolue", a-t-il lancé.