Congo-Kinshasa: Réalisée par l'INS, Enquête Démographique et de santé 2023-2024 - La cérémonie de présentation des indicateurs clés confirmée pour ce mardi à Kinshasa !

Le rendez-vous aura bel et bien lieu ce mardi 6 août 2024 à Kinshasa. Le cadre choisi, c'est l'hôtel Béatrice à la Gombe. C'est là que le Ministère du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, que dirige Son Excellence Guylain Nyembo, va présenter solennellement le Rapport des indicateurs clés de la grande enquête menée, du 6 octobre 2023 au 1er février 2024, par l'Institut National de la Statistique (INS), avec l'appui de l'Ecole de Santé Publique de Kinshasa, sur la Démographie et la Santé des congolais.

A en croire le Professeur Bernard Lututala, démographe et enquêteur en Chef, les recherches ont été réalisées auprès d'un échantillon représentatif de 26.347 ménages des milieux urbains et ruraux, dans les vingt-six provinces de la République Démocratique du Congo (RDC). Dans les ménages qui ont été sélectionnés, les enquêteurs ont interviewé toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans, soit un total de 27.583 femmes.

En plus, dans un sous-échantillon d'un ménage sur deux, tous les hommes de 15 à 59 ans ont également fait l'objet d'enquête, soit un total de 12.843 hommes. Enfin, dans les ménages sélectionnés, des indications ont été recueillies sur tous les enfants de moins de 5 ans. Durant l'enquête, des tests dont des prises de sang ont été effectués, notamment pour déceler certaines maladies comme le paludisme, l'anémie, l'hypertension, le diabète ou le VIH/SIDA.

%

MINISTERE DU PLAN ET DE LA COORDINATION DE L'AIDE AU DEVELOPPEMENT

Communiqué de Presse

Pour diffusion immédiate-Kinshasa, samedi 3 août 2024

POPULATION ET SANTE : QUI SONT LES CONGOLAIS ET COMMENT SE PORTENT-ILS ?

C'est ce mardi 06 août que se tiendra à l'hôtel Béatrice, sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au Développement, la cérémonie de présentation du Rapport des indicateurs clefs de la grande enquête sur la démographie et la santé des Congolais, que vient de réaliser l'Institut National de la Statistique (INS), avec l'appui de l'Ecole de Santé Publique de Kinshasa, sous le pilotage du ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au Développement appuyé par le ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention

L'Enquête Démographique et de Santé (EDS-RDC 2023-2023), a été réalisée du 06 octobre 2023 et au 1er février 2024, auprès d'un échantillon représentatif de 26.347 ménages des milieux urbains et ruraux, dans les vingt-six provinces de la République Démocratique du Congo (RDC). Dans les ménages qui ont été sélectionnés, les enquêteurs ont interviewé toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans, soit un total de 27.583 femmes.

En plus, dans un sous-échantillon d'un ménage sur deux, tous les hommes de 15 à 59 ans ont également fait l'objet d'enquête, soit un total de 12.843 hommes. Enfin, dans les ménages sélectionnés, des indications ont été recueillies sur tous les enfants de moins de 5 ans. Durant l'enquête, des tests dont des prises de sang ont été effectués, notamment pour déceler certaines maladies comme le paludisme, l'anémie, l'hypertension, le diabète ou le VIH/SIDA.

L'EDS-RDC 2023-2024 a permis d'obtenir des données pertinentes sur les aspects suivants : les conditions de vie des ménages, la fécondité des femmes congolaises âgées de 15 à 49 ans ; la fécondité des adolescentes ; la planification familiale (le pourcentage des femmes qui utilisent une méthode contraceptive, les besoins et demande en planification familiale...) ; la moralité des enfants ; les soins de santé reproductive (soins prénatals, vaccination antitétanique, soins à l'accouchement, soins postnatals de la mère, ....),

la couverture vaccinale (la couverture antigénique de base, la couverture vaccinale selon le calendrier national...) ; la recherche de soins et traitement des maladies de l'enfance ; l'état nutritionnel des enfants ; l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ; le paludisme (possession et utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide, paludisme pendant la grossesse, prise en charge des cas de paludisme chez les enfants, prévalence du paludisme chez les enfants) ; le VIH (connaissance des moyens de prévention parmi les jeunes, comportement sexuel, tests du VIH effectués précédemment) ; l'hypertension artérielle ainsi que le diabète sucré.

Depuis 1984, les enquêtes démographiques et de santé (EDS ou DHS - Demographic and Health Surveys en anglais) sont réalisées dans le monde, par différents pays en développement, avec l'appui technique du programme « Measure DHS » aujourd'hui ICF, et le soutien financier de l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) en vue d'analyser les données sur la population, la santé, le VIH/SIDA et la nutrition.

En RDC, la première EDS a été réalisée en 2007. La deuxième EDS remonte à 2013-2014. L'EDS-RDC 2023-24 est la troisième du genre que réalise la RDC. Il sera par conséquent intéressant de comparer les résultats de 2023-2024 et ceux qui avaient été observés en 2013-2014 pour voir si la situation sanitaire de la population congolaise a évolué positivement ou négativement ! A titre d'exemple, en 2013-2014, seulement 45% des enfants de 12-23 moins avaient été complètement vaccinés. Environ 8% d'enfants souffraient de malnutrition aigüe.

Qu'en est-il aujourd'hui ? Avons-nous fait des progrès ou non ? Les résultats de l'EDS 2023-2024 qui seront dévoilés ce mardi 6 août 2024 nous le diront...

Les résultats de l'EDS constituent des indications essentielles « qui doivent permettre aux autorités nationales, provinciales et locales de planifier des interventions appropriées » pour améliorer la santé et le bien-être de la population en tenant compte des réalités de terrain, a commenté le professeur Bernard LUTUTALA Mumpasi, démographe, coordonnateur national de l'équipe d'experts et de techniciens de l'INS et de l'Ecole de Santé Publique de Kinshasa, des 536 enquêteurs/trices et 141 agents biomarqueurs qui ont Mené l'EDS 2023-2024.

Le financement de l'EDS2023-2024 a été assuré par le Gouvernement de la RDC, l'USAID, la Banque Mondiale, le Fonds Mondial, le Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF) et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA). ICF a fourni l'assistance technique par le biais du programme DHS.