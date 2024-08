Afrique: Football - Interclubs - Disciples FC jouera à Maurice, Elgeco Plus en Angola

Les matchs aller et retour à l'extérieur. Fixés, ce vendredi, avec les dates et les lieux, les matchs comptant pour le premier tour des clubs champions et vainqueurs de coupe de Madagascar en compétitions interclubs de la CAF, se joueront tous hors du territoire malgache. Le tirage au sort a eu lieu au Caire, en début juillet.

Compte tenu de la non-homologation des stades dans notre pays, Disciples FC recevra le club sud-africain Orlando Pirates en match aller du premier tour de la Ligue des champions africaine, le dimanche 18 aout, au stade Côte d'Or National Sports Complex à Maurice, à 15 heures, heure locale. Le match retour est programmé le 23 aout, quatre jours plus tard au stade olympique Orlando, à 17 heures, heure sud-africaine. La délégation du club champion de Madagascar s'envolera pour l'Ile aux Dodos, le 15 août. Trois jours plus tard, l'équipe de Vakinankaratra mettra le cap sur l'Afrique du Sud, le 21 août, pour disputer le match retour.

Orlando Pirates compte neuf titres de champion sud-africain et dix fois vainqueur de la coupe. Ce club a déjà ravi le sacre de la Ligue des champions africaine en 1995, mais a échoué en finale en 2013. Elgeco Plus jouera, quant à lui, ses matchs aller et retour du premier tour de la Coupe de la Caf en Angola, au stade Luanda-Estadio 11 de Novembro. Le club vainqueur de la Coupe de Madagascar disputera sa sixième coupe de la CAF contre un club angolais, Desportivo Progresso do Sambukila da Lunda Sul, au tour inaugural. Espacés de quatre jours, le match aller se tiendra le mercredi 21 aout, et celui du retour est prévu le dimanche 25 août.