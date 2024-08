Madagascar: Spectacle - Mirado partage ses titres avec passion

Ce samedi, Mirado s'est produit sur la scène au Parking extérieur du stade Barea Mahamasina, offrant à ses fans un spectacle intense, bien que la foule n'ait pas été aussi nombreuse qu'espérée.

Malgré cela, plus de huit cents personnes étaient présentes, témoignant de la fidélité de ses admirateurs, certains le suivant depuis ses débuts en 2009. L'ambiance était électrique, rythmée par ses plus grands succès tels que «Tsy misy mahasolo anao», «Ilay anjeliko», «Ilay hatsaranao», «Aza mandao ahy», et «Tena tiako ianao», entre autres.

«L'ambiance est tellement fun. Je suis une grande fan de Mirado et je ne rate jamais ses spectacles. Que ce soit ses titres, sa voix, ou ses arrangements, il reste captivant jusqu'à la fin», confie Lova Tiana Ny Aina, une spectatrice assidue.

Malgré le nombre modeste de spectateurs, Mirado a su donner le meilleur de lui-même, accompagné par ses musiciens talentueux comme Njaka Rakotonirainy au piano, Fetrakely à la guitare, Miora Rabarisoa à la batterie et Manou Radonason à la basse. Ensemble, ils ont su créer une atmosphère chaleureuse et complice, prouvant que quelle que soit la taille de l'audience, la passion et l'énergie de Mirado restent intactes.