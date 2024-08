Afrique: 'Éduquer et qualifier l'Afrique pour le 21e siècle - Rôle et place de la Femme' par Gwenaelle Simbi epse Marat-Abyla

Le monde entier prend petit à petit conscience de l'importance de la femme au sein de la société. La célébration de la Journée panafricaine de la femme, tous les 31 août de chaque année, est une des preuves qu'elle mérite mieux. Pour l'événement de l'an 2024, l'Ong Finance Solid' que préside Gwenaelle Simbi epse Marat-Abyla, a pris une part active à cet événement continental. C'était au siège de la Représentation pour l'Afrique Centrale de L'Organisation Internationale de la Francophonie, à Libreville, capitale gabonaise, le 31 juillet 2024.

Les femmes gabonaises étaient mobilisées un peu partout, pour commémorer la Journée internationale de la femme africaine. Tout ceci dans le but de sensibiliser, d'informer et de rappeler le rôle crucial que joue la femme dans la gestion des conflits et de l'environnement, de l'éducation.

C'est au regard de ce qui précède que Gwenaelle SIMBI epse Marat-Abyla a eu la noble mission d'intervenir sur le sujet de l'éducation financière et son rôle crucial dans ce processus d'éducation financière. Jeune cadre dans le milieu bancaire et consultante en Intelligence financière, elle a eu l'honneur et le privilège d'exposer sur le thème : " Éduquer et qualifier l'Afrique pour le 21e siècle : Rôle et place de la Femme".

Pourquoi l'éducation financière ? La question est posée et attend des réponses, des explications claires et nettes. Jeune cadre dans le milieu bancaire et consultante en Intelligence financière a expliqué avec brio qu' il y a deux types de mentalités financières. La première est la mentalité des personnes financièrement prospères et la seconde quant à elle, est celle des personnes financièrement pauvres.

Ces deux remarques se rejoignent pour révéler que la réussite financière est en grande partie régit par l'intelligence financière et les croyances sous-jacentes que nous avons au sujet de l'argent, explique t-elle. "Le problème est que si nous continuons à avoir des croyances limitatives sur l'argent, nous continuerons également à subir les conséquences de ces forces d'auto sabotage qui nous empêcheront d'attendre le sommet de la liberté financière" appuie t-elle.

L'assistance venue nombreuse a apprécié, non seulement la thématique à sa juste valeur, mais surtout les explications de la panéliste. Elles aimeraient que ce genre de rencontre se pérennise pour davantage instruire les femmes.