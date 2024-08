Madagascar: Ray aman-dreny ara-drazana/Zanaka Miaro ny taniny - « L'élection de Justin Tokely à l'unanimité prouve qu'il n'y a plus d'opposition »

Durant leur « conclave » qui a réuni environs 140 personnes, selon les chiffres des organisateurs, ce samedi à Isoraka, les leaders du mouvement Ray aman-dreny ara-drazana/Zanaka Miaro ny taniny, se sont exprimés sur les affaires nationales.

Assistés par des personnages politiques bien connus par le grand public, tel que le président national du parti Hery Vaovao ho an'i Madagasikara, Rivo Rakotovao ou encore Tabera Razafimanantsoa, ils n'ont pas mâcher leurs mots sur tout ce qui ne va pas dans le pays. « La politique de l'égoïsme domine dans le pays. La population s'appauvrit et la société est en train d'être détruite », a ainsi indiqué Vaovao Benjamin du Triangle du Nord.

« Rien ne va plus, la hausse du coût de la vie est insupportable », a, quant à lui, souligné Dieu Donné Rahoninarivo représentant du Grand Sud avant d'ajouter que « l'élection de Justin Tokely à l'unanimité pour la Présidence de l'Assemblée nationale prouve qu'il n'y a plus d'opposition à Madagascar ». Selon ses explications, même le parti Tiako i Madagasikara ne peut plus jouer ce rôle.

En effet, après l'éclatement du Collectif des candidats après les événements des mois d'octobre et de novembre, l'opposition est de plus en plus divisée. Entre ses leaders, la méfiance gagne du terrain. L'approche des échéances électorales ne fait qu'exacerber la situation. En tout cas, les récents événements ont montré que les alliances se font et se défont au gré des circonstances et de chaque parti. Quoi qu'il en soit, le pasteur Édouard Tsarahame a appelé à l'union de tous les Malgaches pour mettre fin à cette situation difficile que traverse le pays.