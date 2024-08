Madagascar: Natation - 50 m nage-libre - Holy Antsa signe un nouveau record national

Eliminée de la série dès sa première course, la nageuse de Managing a amélioré son propre record aux JO de Paris 2024. Holy Antsa Rabejaona a signé un temps de 27"12 dans la course du 50 m nage libre.

C'est le nouveau record de Madagascar qu'elle a réalisé à la piscine de Paris La Défense Arena, le samedi 3 août. A l'île Maurice au mois de mai, elle a amélioré son temps en 27"29 lors des derniers championnats d'hiver. Le pensionnaire du centre d'entraînement de The Volga Region State University de Kazan en Russie termine à la 39e place sur les 79 participantes au classement général.

« Félicitations pour ton remarquable exploit sans égal. Merci pour ta persévérance et ton abnégation. Que les plus beaux restent à venir. Je serai toujours là pour t'entraîner, te pousser, et te tirer vers la plus haute marche de l'échelle », a posté Vola Razafindrainibe, l'entraîneur de la recordwoman du 50 m nage libre.

Sous pression avant le début de la course, Holy Antsa a donné le maximum d'elle-même. Si l'objectif de descendre sous la barre des 26 secondes n'a pas été atteint, elle a plus que gagné avec le nouveau record de Madagascar à la clé et l'intégration à la grande famille des olympiennes.