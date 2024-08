Sénégal: Plus d'un million de plants produits en quatre ans à Ziguinchor ( service des Eaux et Forêts)

Edioungou (Ziguinchor) — L'inspection régionale des Eaux et Forêts de Ziguinchor (sud), de concert avec des mouvements de jeunes, organisations non gouvernementales, associations a fait passer la production de pieds de 45 280 en 2021 à 1 200 536 pieds entre 2021 et 2024, a assuré dimanche à Edioungou, le commandant Momar Sèye, inspecteur régional de ce service.

Entre 2021 et 2024 la production est passée de 45.280 à 1 200 mille 536 pieds. Les plantations quant à elles sont passées de 166 hectares de plantation massive et 102 kilomètres de plantation linéaire à 331 hectares de plantation massive et 192 kilomètres de plantation linéaire",a t -il souligné en marge de la Journée nationale de l'arbre et du lancement officiel de l'ouverture de la campagne de reboisement à Ziguinchor.

Cette activité organisée au village de Edioungou, dans la commune de Oukout, département d'Oussouye a été présidée par le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, en présence des agents des Eaux et Forêts, des chefs de service, des élus territoriaux, des forces de défense et de sécurité et d'un important public.

"Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique", est le thème de cette 41-ème édition de la Journée nationale de l'arbre avec le manguier comme arbre parrain.

"Cet accroissement de la production de plants a pour objectif de contribuer progressivement à un relèvement du niveau de vie des populations grâce à la commercialisation des produits et sous-produits issus des plantations", a commenté le commandant Seye.

Il a fait observer que "les ressources forestières de la région de Ziguinchor sont aujourd'hui confrontées à une forte pression humaine due à la croissance démographique mais aussi à des pratiques inadaptées d'exploitation des ressources naturelles qui limitent leur conservation et leur développement".

"Il s'agit entre autres des défrichements liés à une quête permanente de nouvelles terres, des feux de brousse qui ravagent annuellement nos espaces boisés, du trafic de bois, de l'occupation sans autorisation de domaine forestier classé", a déploré commandant Seye.

Pour l'inspecteur régional des Eaux et Forêts, la participation de toutes les forces vives est une condition essentielle pour le changement des comportements qui impactent négativement nos ressources forestières", a t-il souligné.

"L'évolution insidieuse et constante des signes évidents de la diminution des surfaces forestières permet d'affirmer que le phénomène de désertification gagne la région de Ziguinchor", a déploré le gouverneur Mor Talla Tine.

Selon lui, la région de Ziguinchor, jadis caractérisée par sa verdure et sa biodiversité, porte aujourd'hui les stigmates d'une crise écologique qui la met au premier rang des préoccupations du chef de l'État".

"Face à cette menace devenue pressante, l'État a pris une panoplie de mesures et de politiques visant à sauvegarder les ressources naturelles et de faire de la protection de l'environnement une priorité", a t-il informé.

"À Ziguinchor, les populations ont réussi à mettre en place près de 500 pépinières nécessaires à la réalisation de leur propre plantation. Cela confirme leur participation de plus en plus importante dans la gestion des ressources naturelles et particulièrement dans les activités de reboisement", a salué le gouverneur.

Parlant de l'importance de l'arbre parrain de la campagne de reboisement 2024, il a rappelé que le Sénégal exporte environ 17000 tonnes de mangues par an sur une production annuelle qui varie entre 150.000 et 170.000 tonnes.

"La filière mangue fournit des emplois à 20.000 personnes et génère annuellement des revenus d'environ quatre milliards de FCFA", a fait savoir le chef de l'exécutif régional avant d'appeler à la préservation de la biodiversité, essentielle pour la survie de l'homme sur terre.

"Nous demandons aux populations d'aider les soldats pour leur assurer un cadre de vie meilleur mais également assurer la sauvegarde des massifs forestiers", a ajouté M. Tine.