Sénégal: L'ADM et le service des Eaux et Forêts engagés dans des actions de reboisement

Keur Massar — Le directeur général par intérim de l'Agence de développement municipal (ADM), Baye Oumy Gueye, a vanté dimanche le partenariat liant la structure qu'il dirige au service des Eaux et Forêts, Chasse et Conservation des sols dans des actions de reboisement.

"Nous avons très tôt compris l'importance et la nécessité de nouer un partenariat avec le services des Eaux et Forêts, Chasses et Conservation des sols pour mener ensemble des actions de reboisement permanent, d'aménagement d'espaces urbains et zone humides. (...) Il s'agit de "mieux lutter contre les changements climatiques à Keur Massar, un département de la banlieue de Dakar dont la forêt subit la forte pression démographique", a-t-il déclaré.

S'exprimait lors de la célébration à Keur Massar de la Journée nationale de l'arbre, il a insisté sur le fait que Keur Massar est un département caractérisé par la densité de sa population qui vit dans un espace où l'arbre a de plus en plus du mal à trouver sa place.

Pour Baye Oumy Gueye, l'ADM a "très tôt compris les enjeux" à telle enseigne que la structure a noué un partenariat avec la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols.

L'idée, a t -il précisé , est d'être accompagné par le service des Eaux et forêts pour "des actions de reboisement permanents, l'aménagement des espaces urbaines et des zones humides pour lutter contre le réchauffement climatique et favoriser ainsi l'amélioration du cadre de vie des populations".

Avec l'expansion urbaine, a t -il souligné, "l'arbre disparaît du paysage et les massifs forestiers du département sont de plus de plus agressées. C'est vous dire que nous avons une appréciation positive du thème de la journée nationale de l'Arbre".

Le Directeur général par intérim de l'ADM a aussi rappelé que le gouvernement du Sénégal avait mobilisé, sur fonds propres, un financement de 15 milliards de FCFA destiné à amorcer la mise en oeuvre du PROGEP 2 (Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique) dans les zones les plus touchées par les inondations.

Le gouvernement sénégalais avait en outre, selon lui, saisi les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale (BM) et la Banque africaine de Développement (BAD) aux fins de mobiliser un financement de 159, 500 milliards FCFA.

"Les importants investissements mobilisés par le Gouvernement du Sénégal pour rendre possible la mise en oeuvre du PROGEP II ont permis de réaliser des bassins (plus de 10 actuellement réalisés), des ouvrages de drainage, de la voirie et d'autres aménagements d'intérêt communautaire", a souligné Baye Oumy Gueye.

"A titre illustratif, le bassin 12 dit +bassin MTOA+ qui abrite la présente cérémonie est une réalisation du PROGEP II, dont la finalité est de soulager les populations riveraines, les infrastructures socio-éducatives ainsi que les biens de nos concitoyens, durement éprouvés par le phénomène des inondations", a-t-il ajouté.

Il a assuré que la même dynamique motive l'agence pour la réalisation d'investissements structurants dans le bassin versant de Mbeubeuss (notamment dans la Partie sud-ouest de la commune de Keur Massar Nord), le bassin versant de Mbao (communes de Jaxaay, Keur Massar Sud et Mbao) ainsi que le bassin versant du Lac Rose (BVLR), qui va concerner les communes du département de Rufisque.

Il a salué l'action de toutes les parties prenantes particulièrement les autorités administratives et territoriales locales, les populations riveraines des zones d'intervention, les entreprises chargées d'exécuter les travaux, ainsi que les collaborateurs de l'équipe du PROGEP II.