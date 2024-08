Sénégal: La campagne de reboisement également lancée à Goudomp

Sédhiou — Le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, a lancé dimanche, à Goudomp dans la région de Sédhiou (sud) la campagne de reboisement, à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre.

"Cette initiative vise à transformer Sédhiou en une ville verte grâce à l'engagement de la communauté locale", a-t-il déclaré en rappelant la campagne de reboisement s'inscrit dans une série d'initiatives ambitieuses visant à renforcer la durabilité environnementale et à stimuler le développement communautaire.

Olivier Boucal estime qu'en mobilisant les ressources locales et en impliquant activement la communauté, cette initiative permettra de favoriser un environnement plus vert et davantage sain a Sédhiou.

Il a fait remarquer que le choix du manguier comme arbre parrain symbolise non seulement les bienfaits écologiques, mais aussi les avantages économiques et sociaux qu'il peut apporter en matière de sécurité alimentaire et de rentabilité pour les agriculteurs.

"Cette campagne reflète un engagement fort des autorités locales et nationales à lutter contre la déforestation et à promouvoir des pratiques durables, tout en encourageant la population à participer activement à la protection de leur environnement", a fait valoir le ministre de la Fonction publique.

Il a dans le même temps mis sur l'importance de l'industrialisation et de la transformation des produits locaux pour stimuler le développement économique et social de la région.