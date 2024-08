Gabon: Haut-Ogooué - Le football et la culture au rendez-vous de la Coupe de la Libération

Le football et la culture se sont donné rendez-vous pour célébrer la première édition de la Coupe de la Libération dans la province du Haut-Ogooué. Cette fête du cuir rond, parrainée par le Président de la Transition, Président de la République, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema et coordonnée par son Conseiller Spécial, Rodrigue Bokoko a été officiellement lancée ce samedi 03 août 2024 au stade Henry Sylvoz de Moanda, en présence du ministre des Mines, Gilles Nembé, du Préfet de la Mpassa, représentant le Gouverneur empêche, du PCA de Comilog, le Général Doudou Lengoma, de l'ADG de Comilog, Leod Paul Batolo et bien d'autres autorités locales.

Le football, facteur d'émulation et la culture altogovéenne ont fait vibrer le stade Henry Sylvoz de Moanda, lors du coup d'envoi de la première édition de la Coupe de la Libération. Parrainée par le Général Brice Clotaire Oligui Nguema et coordonnée par Rodrigue Bokoko, le lancement de cette première édition a bien tenu ses fruits.

Pour le Coordonnateur de la compétition, cette fête du football, facteur d'émulation entre jeunes, symbolise l'unité, la solidarité et l'espoir d'un avenir radieux pour la province du Haut-Ogooué et partant, pour le Gabon tout entier. Il a tenu à saluer la clairvoyance des dirigeants du CTRI, qui pour lui, sont soucieuses du développement et du bien-être des populations.

"Je tiens à féliciter sincèrement le Comité de Transition et de Restauration des Institutions qui, non seulement a permis l'organisation de cet événement qui nous rassemble aujourd'hui, mais aussi, pour son effort inlassable, son dévouement dans la réalisation des projets porteurs, sources de développement et de bien-être de nos populations." souligne t-il.

Le Conseiller Spécial du Chef de l'Etat, lors de son allocution, a profité d'appeler les uns et les autres à soutenir les actions de développement socio-politiques des dirigeants de la Transition au sommet de l'Etat. "Raison pour laquelle, je vous invite à les encourager et à voter en faveur du OUI au référendum qui sera organisé prochainement dans notre pays."lancera t-il.

Au total, seize (16) équipes prendront part à ce rendez-vous pour trente deux rencontres et ce, du 3 au 24 août. Tout en saluant et en remerciant les athlètes de cette compétition, Rodrigue Bokoko a appelé les compétiteurs, le public, les arbitres a l'esprit de fair-play, à l'unité des filles et fils du Haut-Ogooué, partant du pays tout entier. "C'est aussi là pour moi, l'occasion de m'adresser particulièrement aux athlètes participant à cette compétition. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette participation massive. Je pense ici aux équipes d'Onga, Bakoumba, Aboumi, Ngouonie, Akiéne, Mounana, Moanda, Léconi Okondja Andzongo, Boumango, Bongoville, Sucaf, Mvegué, Franceville et les Forces de Défense et de Sécurité. "

C'est dans l'esprit d'unité, de concorde et de fraternité, que le Coordonnateur de la première édition de la Coupe de la Libération a déclaré ouverte le lancement de cette compétition. La première rencontre a opposé l'équipe de Bakoumba à celle de Mounana. Au final, 1 but à 0 en faveur de Mounana. Le public, amoureux du foot, a répondu favorablement à cette invitation. Le vainqueur de ce tournoi de la Libération empochera une bagatelle somme de 5.000. 000fcfa.