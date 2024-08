Algérie: SNSS - D'un diagnostic stratégique approfondi vers un plan d'actions multisectoriel

Alger — L'Agence nationale de Sécurité sanitaire organise lundi et mardi la première réunion des sous-comités thématiques pour finaliser le diagnostic stratégique et d'entamer la préparation du plan d'actions multisectoriel y afférent, indique lundi un communiqué de cette Agence.

"En complément des travaux du Comité permanent pour l'élaboration, le suivi et l'évaluation de la Stratégie nationale de Sécurité sanitaire (SNSS) 2025-2030, qui s'est réuni à plusieurs reprises dans le but d'établir la vision et les objectifs de cette stratégie à l'horizon de 2030, l'Agence nationale de sécurité sanitaire organise la première réunion des sous-comités thématiques rattachés à ce Comité permanent aux fins de finaliser le diagnostic stratégique et d'entamer la préparation du plan d'actions multisectoriel y afférent", précise la même source.

Avec la participation de plus de 100 représentants de divers départements ministériels et organismes concernés par les aspects liés à la sécurité sanitaire, et en présence d'experts en planification stratégique, cette réunion axée sur le principe de "La santé dans toutes les politiques", est organisée sur deux journées consécutives (5 et 6 août) sous forme d'ateliers thématiques.

Il s'agit de la santé avec ses deux volets, à savoir le bien-être des citoyens, la réforme du système national de santé, l'environnement et les changements climatiques et leur impact sur la santé ainsi que l'alimentation et son impact sur la santé, détaille la même source.

"Face à une situation sanitaire mondiale déséquilibrée et perturbée notamment par trois défis majeurs (les épidémies, l'environnement et le changement climatique, l'alimentation), la Stratégie nationale de sécurité sanitaire 2025-2030 constitue désormais un choix stratégique systématique visant à mettre en place les bases d'un système national d'anticipation qui favorise la résilience de notre système de santé pour la protection des générations actuelles et futures contre les risques sanitaires", ajoute le communiqué de l'Agence.

Il s'agit, ajoute la même source d'une "approche pluridisciplinaire et multisectorielle nécessitant l'implication et la collaboration des citoyens et des Pouvoirs publics", soulignant à ce propos que "notre vision est claire à savoir bâtir une nation saine, protégée et résiliente face à toutes menaces ou risques sanitaires".