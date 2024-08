Togo: L'Engagement de Joseph Gomado et ses collaborateurs de Golfe 1 primé par la PCJV !

On reconnait le travailleur par le fruit de son travail et de son engagement a service des autres. C'est bien ce qui peut expliquer la nouvelle distinction décernée au Maire de la Commune de Golfe 1, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado et par son biais, à ses collaborateurs à tous les niveaux, par la Plateforme Citoyenne Justice et Vérité (PCJV).

D'après le communiqué de la Mairie, intitulé "Cérémonie de remise de prix au maire de la commune du Golfe 1, M. Gbloekpo Koamy GOMADO", "le maire de la commune du Golfe 1, M. Gbloekpo Koamy GOMADO a reçu des mains des premiers responsables de la Plateforme Citoyenne Justice et Vérité (PCJV), un prix de reconnaissance décerné à la commune pour ses efforts dans la prise en compte de l'approche basée sur les droits de l'Homme, du genre, la cohésion sociale et le contrôle citoyen de l'action publique dans la gouvernance locale. La cérémonie de remise a eu lieu ce 31 juillet 2024 au cabinet du maire situé à Bè Ablogamé".

Et, indique-t-on, "le prix composé d'un tableau de reconnaissance, d'un trophée et d'un vidéoprojecteur vise à encourager le maire et partant tout le conseil municipal pour leurs efforts. Les premiers responsables du PCJV avaient remis à la mairie en 2020, des indicateurs pouvant mieux orienter leurs actions. Ces indicateurs vont de l'approche basée sur le genre, l'intégration des droits de l'homme dans la politique de développement à la cohésion sociale, en passant par la jeunesse et l'inclusion, notamment".

Aussi, poursuit le document, "Après 4 ans d'évaluation, l'équipe de la PCJV s'est rendue compte que la mairie de Golfe 1 a initié plusieurs projets qui vont dans l'intérêt des populations et répondent aux indicateurs soumis plus tôt. C'est sur la base des réalisations constatées que la commune reçoit le prix de reconnaissance".

Occasion pour le Chargé de Suivi à la PCJV, Komlanvi Mawulawoè TOGBE , de féliciter le maire et tout le conseil municipal pour les initiatives prises. « L'électrification des abords du 4ème lac, l'appui à l'élaboration des indicateurs pour ce projet, l'initiative axée sur l'employabilité de 120 jeunes de la commune, le « projet Ghetto sont autant d'activités réalisées par votre commune.

Nous avons constaté que la commune Golfe 1 s'est distinguée par son travail. L'accessibilité du maire et des élus à travers l'initiative 'café du maire". Ce sont là quelques raisons qui nous amènent à vous décerner le présent prix », a-t-il indiqué. A la suite de celui-ci, le président de la Plateforme Citoyenne Justice et Vérité (PCJV), Ampah JOHNSON-ANSAH, a relevé, « Nous croyons que dans la décentralisation, il y a une proximité dans la gouvernance.

Et cette accessibilité que vous avez et les grandes tâches que vous assumez sont des balises pour la décentralisation, des chemins que vous tracez pour l'épanouissement de la population. Nous sommes là pour reconnaître ce que vous faites et vous encourager à avancer. On ne peut pas résoudre les problèmes du monde en un jour mais nous croyons en chaque petit pas ».

Réception le prix, le Maire de la commune Golfe 1, Gbloekpo Koamy GOMADO, à son tour s'en est réjoui de ce prix qui vient reconnaître et valoriser l'engagement qui est le sien de développer la commune. « Nous avons cru aux indicateurs que vous nous avez remis et nous avions fait de ces indicateurs des facteurs d'évaluation de nos actions. Si nous prenons la cohésion sociale, il faut reconnaître que sans elle, on ne peut pas parler de développement.

Dans l'approche de démocratie à la base, nous acceptons les critiques en vue de mieux faire. Vos indicateurs nous ont vraiment orientés à travailler dans une approche d'équipe et à faire en sorte que les adjoints au maire, les directeurs et chaque agent de la mairie puissent apporter son savoir-faire en vue du développement de notre territoire », a-t-il dit. Dans son message, le maire a rappelé les partenariats noués avec les communes de Vo 4, Kloto 1 Kozah 4 dans une optique de travail en symbiose et de partage d'expériences. Reconnaissant, le maire a remercié au nom de toute la commune du Golfe 1 les responsables de la PCJV.

Pour information, cette remise de prix se situe dans le cadre du projet « Accompagnement de la société civile au processus de décentralisation au Togo » mené avec l'appui financier du National Endowment for Democracy (NED).