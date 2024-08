Soudan: Une déclaration du CAH dément l'allégation d'une famine dans le camp des déplacées de Zamzam

Port Soudan, 5 Aout , (SUNA) - La Commission d'aide humanitaire (CAH) a clarifié dans un communiqué de presse l'allégation selon laquelle il y a une famine dans le camp de personnes déplacées de 'Zamzam', et que ce qui a été déclaré dans le rapport de ce réseau n'a rien à voir avec la vérité, et que le rapport de la CAH de l'État du Darfour Nord, daté du 3/8/2024, indique qu'une visite conjointe des agences gouvernementales concernées et de certaines organisations internationales a eu lieu le 23/07/2024 au camp 'Zamzam', cette visite a révélé la stabilité de la situation humanitaire.

Ci-dessous, SUNA fournit le texte de la déclaration: La Commission d'aide humanitaire suit de près ce qui est émis par diverses parties, qu'il s'agisse d'organisations internationales ou régionales ou de réseaux spécialisés, concernant tout ce qui touche aux affaires humanitaires. Et ce qui a été récemment rapporté par le Réseau des Systèmes d'Aalerte Précoce contre la Famine le 1er août 2024 sur les conditions humanitaires dans le camp de personnes déplacées 'Zamzam' à El Fasher, c'est qu'il y a la famine dans ce camp et dans d'autres camps de l'État du Nord-Darfour. la CAH précise que ce qui a été déclaré dans le rapport de ce réseau ne correspond pas à la vérité, et que le rapport de la CAH dans l'État du Nord- Darfour en date du 3/8/2024 indique qu'il s'agit d'une visite conjointe des personnes concernées. des agences gouvernementales et certaines organisations internationales ont eu lieu le 23/07/2024 au camp de Zamzam, cette visite a révélé la stabilité de la situation humanitaire et que les organisations fournissent une assistance dans les secteurs de la santé, de la nutrition, des soins de santé primaires et de la santé reproductive. Ces organisations sont Médecins sans frontières français, l'Organisation de solidarité internationale et l'Organisation internationale de secours.

%

Par conséquent, la CAH réfute ces allégations et confirme que la pénurie de vivres et d'aide humanitaire dans ces sites et camps est due à l'origine au siège imposé par les rebelles des Forces de Soutien Rapide FSR et aux bombardements d'artillerie continus par cette milice contre les établissements de santé et les camps des personnes deplacees autour de la ville El-Fasher, cette milice arrête un certain nombre de camions d'aide humanitaire appartenant à Médecins sans frontières depuis quatre semaines dans la région de Kabkabiya et les empêche d'entrer dans la ville d'El Fasher pour aider les déplacés dans les camps.

La CAH précise également que le simple fait de parler de l'existence d'une famine dans ces camps n'est pas cohérent avec les éléments et conditions qui doivent être réunis pour déclarer une famine ; Et que c'est FSR qui provoque la famine des citoyens en empêchant l'aide alimentaire de leur parvenir. /OSM