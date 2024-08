Ethiopie: Les Éthiopiens ont tenu une conversation franche pour favoriser une compréhension commune sur les questions majeures nationales

Addis Abeba — L'Éthiopie, qui abrite de nombreuses diversités religieuses et ethniques, s'est engagée à favoriser une conversation honnête et franche pour apporter une paix et un développement durables en garantissant un consensus national, a affirmé le commissaire du dialogue national Ambaye Ogato.

Le dialogue interreligieux Indonésie-Éthiopie s'est tenu sous le thème de « Diplomatie de la modération religieuse pour construire le dialogue interreligieux », aujourd'hui dans la ville de Hawassa, dans la l'état de Sidama. L'événement, organisé par l'ambassade d'Indonésie en Éthiopie et le ministère des affaires religieuses d'Indonésie, rassemble des chefs religieux et des intellectuels des deux pays.

A l'occasion, le commissaire de la Commission du dialogue national, Ambaye Ogato, a noté que l'Éthiopie a une histoire politique très complexe et tumultueuse. Il a souligné que les impasses d'engagement politique, économique, culturel et religieux qui nous ont tourmentés ne peuvent être résolues que par un dialogue inclusif.

« Avec une conviction inébranlable, nous avons entrepris de mener un dialogue national et, à cette fin, la nation a créé une Commission de dialogue national par proclamation il y a près de deux ans. » Il a rappelé que la commission est une institution indépendante chargée de faciliter un dialogue inclusif pour parvenir à un consensus national sur les questions majeures et restaurer les valeurs sociales dégradées que nous subissons depuis des générations.

Selon le commissaire, le dialogue en cours offre une plateforme à tous les Éthiopiens pour se rassembler et harmoniser les discordes politiques, culturelles, religieuses et historiques qui ont fait des ravages dans le pays. Le commissaire a réitéré que contrairement à de nombreux autres dialogues nationaux, le dialogue national éthiopien donne un accès égal à tous les acteurs.

En d'autres termes, « nous nous sommes éloignés de l'obsession des élites et de la politique. Nous donnons une chance à tous les Éthiopiens de participer. Ils pourraient venir en s'engageant dans leur propre avenir commun », a-t-il expliqué. Enfin, le commissaire a exprimé sa conviction que des efforts tels que ce dialogue interreligieux s'alignent sur l'agenda plus large du pays et soutiennent les efforts de la commission pour créer un environnement propice au rapprochement et à la promotion d'une compréhension commune.

L'ambassadeur d'Indonésie en Éthiopie, Al Busyra Basnur, a indiqué pour sa part que cet événement visait à promouvoir l'harmonie entre les diversités. L'Éthiopie et l'Indonésie ont beaucoup de similitudes, a déclaré l'ambassadeur, ajoutant : « Nous avons beaucoup de groupes ethniques et de personnes religieuses. Nous sommes ici pour apprendre de vos expériences et partager les nôtres. » L'ambassadeur a souligné que la promotion de la paix et de l'harmonie dans la diversité n'est pas uniquement la responsabilité des gouvernements ou des chefs religieux ; elle doit également être fortement soutenue et poursuivie avec la communauté.