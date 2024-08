Maroc: RAM relance la ligne directe Casablanca-Pékin

Casablanca — Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, lundi, le rétablissement de la route aérienne directe Casablanca-Pékin, dans le cadre du renforcement de son réseau international.

À partir du 20 janvier 2025, RAM relancera cette route aérienne directe, lancée en janvier 2020 et suspendue quelques semaines plus tard à cause de la crise sanitaire, à raison de trois fréquences par semaine, indique la Compagnie dans un communiqué.

Les vols au départ de Casablanca seront effectués les lundi, jeudi et samedi à 15h15 (heure locale) pour un atterrissage le lendemain à l'aéroport international de Pékin à 10h50 (heure locale), fait savoir la même source, ajoutant que les départs de Pékin seront effectués les mardi, vendredi et dimanche à 12h50 (heure locale) pour une arrivée à Casablanca à 20h15 (heure locale). Par ailleurs, les vols seront opérés par des appareils de type "Boeing 787-9 Dreamliner" d'une capacité de 302 sièges, dont 26 en Classe Affaires.

"Nous sommes très heureux de reprendre la première route directe reliant le Maroc et la Chine. La ligne Casablanca-Pékin est dédiée essentiellement au développement du tourisme marocain puisque 80% du trafic sur cette route seraient constitués de touristes étrangers", a souligné le président directeur général de RAM, Hamid Addou, cité par le communiqué. Et de poursuivre : "Tant attendue, cette ligne permettra également de consolider davantage les relations économiques et commerciales entre les deux pays".

Les vols sont disponibles à la vente sur le site internet de la Compagnie nationale "www.royalairmaroc.com", via ses centres d'appel ainsi que dans ses agences commerciales et sur le réseau des agences de voyages.