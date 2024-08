Maroc: Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc a fait des pas 'gigantesques' en matière de développement humain et économique (Ambassadeur)

Rome — Sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc a fait des pas "gigantesques" en matière de développement humain et économique, a affirmé l'Ambassadeur, Représentant permanent du Royaume du Maroc à Rome, Youssef Balla, dans un entretien à la chaine TV de l'agence Italpress, à l'occasion de la glorieuse Fête du Trône.

"Sous la conduite éclairée de SM le Roi, le Maroc a réussi à consolider la cohésion sociale et à renforcer la solidarité intergénérationnelle, avec des réformes audacieuses menées avec une méthode novatrice et respectueuse des traditions, mais aussi révolutionnaire dans les objectifs, en priorisant l'interaction, l'inclusion et le dialogue", a souligné M. Balla.

Les résultats obtenus aujourd'hui découlent d'une "équation économique stable" et de plusieurs réformes entreprises visant l'amélioration du cadre juridique et réglementaire des affaires, a-t-il relevé, mettant l'accent sur quelques réalisations, notamment le Port Tanger Med, la première et unique liaison à grande vitesse du continent africain et le développement des industries de pointe, tout particulièrement l'automobile et l'aéronautique.

Le diplomate a également mis en avant la résilience à toute épreuve dont a fait montre le Maroc, sous la conduite clairvoyante du Souverain, notant que "le Royaume a fait face à de grands défis avec détermination et un sens de solidarité unique qui ont suscité l'admiration du monde entier".

Et de rappeler, à cet effet, la gestion distinguée de la crise du Covid-19, suite à laquelle l'Organisation Mondiale de la Santé a placé le Maroc dans la liste des Top 10 des pays en matière de gestion optimale de la crise, ainsi que du tremblement de terre qui a secoué la région d'Al Haouz, auquel le Maroc a "fait face avec ses propres moyens nationaux et avec une efficacité admirable".

M. Balla a, par ailleurs, mis l'accent sur l'attention particulière accordée par SM le Roi à l'Afrique, qui est "le prolongement naturel du Maroc", laquelle s'est traduite par "les visites effectuées par le Souverain aux pays du continent durant lesquelles Il a oeuvré pour la promotion et la consolidation des partenariats, dans l'objectif de renforcer les mécanismes d'intégration de notre continent".

L'ambassadeur a, en outre, mis en avant le dynamisme de la diplomatie marocaine, qui "se distingue par sa sérénité et son enracinement dans l'histoire", précisant que "grâce à la clairvoyance de SM le Roi, la diplomatie marocaine a été constamment redynamisée et rénovée, contribuant à apporter des réponses aux grands défis globaux, et à la quête de la paix, la stabilité et la prospérité entre les peuples".

"De ce fait, le Maroc figure sur la liste top 50 des pays soft-power, en guise de reconnaissance à son influence et son leadership", a-t-il fait remarquer.

Concernant les relations entre le Maroc et l'Italie, le diplomate a assuré que ces relations "historiques et basées sur le respect mutuel et la convergence sur plusieurs sujets d'intérêt régional et multilatéral ont connu un saut qualitatif", depuis l'accession de SM le Roi au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Il a mis, à cet effet, l'accent sur "le rôle de pont culturel et humain" que joue la communauté marocaine en Italie, ainsi que son "dynamisme et son intégration dans tous les aspects de la vie politique et économique du pays".