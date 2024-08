Sénégal: Africom SAU suspend la parution de Stades et Sunu Lamb

Dakar — Le groupe de presse "Africaine communication édition" (Africom SAU) a annoncé la suspension de la parution, depuis samedi, de ses quotidiens sportifs Stades et Sunu Lamb, sur support papier.

L'annonce a été faite par Mamadou Ibra Kane, directeur de publication de ces journaux et administrateur général d'AFRICOME, dans un communiqué rendu public dimanche.

Le quotidien Stades, créé en janvier 2003, est le "premier quotidien sportif de l'histoire de la presse sénégalaise".

"Avec la fermeture de Stades et Sunu Lamb, ce sont malheureusement 20 journalistes et techniciens des médias qui ont perdu leurs emplois depuis le 31 juillet 2024. Dans les prochains jours, une seconde vague de licenciements va concerner le personnel technique et administratif", annonce la même source.

Elle explique qu"'AFRICOME connaît, depuis deux ans, des exercices déficitaires, des dettes colossales vis-à-vis de ses fournisseurs, des retards de paiement des salaires, l'arrêt du paiement des cotisations sociales et des frais pour la couverture maladie...".

"Cette crise économique et sociale n'est pas propre à AFRICOME et les entreprises sénégalaises du secteur des médias risquent de tomber comme des mouches", avertit Mamadou Ibra Kane, par ailleurs président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal.

Le communiqué insiste sur "l'environnement hostile dans lequel évoluent les médias sénégalais, marqué par la pression fiscale, l'absence de loi sur la publicité, un financement à des taux prohibitifs, l'inexistence de fonds pour la digitalisation des médias".

"Avec la suspension de Stades et Sunu Lamb, AFRICOME aspire à un environnement plus propice au développement des médias au Sénégal, pour continuer à assurer sa mission de service public dans le domaine du sport", précise la même source.

En 21 ans et demi d'existence, Stades est paru sous six mille deux cent vingt-huit (6228) numéros, pour un tirage global de plus de deux cents millions d'exemplaires, selon la même source.

Le journal Sunu Lamb, seul quotidien "au monde" spécialisé dans la lutte, a été créé en décembre 2004.

Il "détient le record de tirage de la presse quotidienne nationale sur un jour, avec des pointes de 150 mille exemplaires, pour un tirage global de plus de 160 millions d'exemplaires en près de 20 ans d'existence".