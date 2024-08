La ville de Goudomp était à l'honneur hier, dimanche 4 août, pour abriter la célébration de la Journée nationale de l'arbre, sous l'autorité du ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public.

Olivier Boucal a exhorté les communautés à une franche collaboration avec les Forces de défense et de sécurité, pour préserver le couvert végétal. En outre, M. Boucal, originaire de ce terroir du Balantacounda, dans l'extrême sud de Sédhiou, a fait savoir que le gouvernement s'est inscrit dans le sillage d'une industrialisation au travers des Pôles territoires en vue de la résilience et de la souveraineté alimentaire.

En ce haut jour du 4 août, qui célèbre l'arbre chaque année, au Sénégal, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public a donné le ton, hier dimanche, du lancement de la campagne de reboisement à Goudomp. Olivier Boucal exhorte les communautés au suivi de proximité en permanence. «La journée d'aujourd'hui consacre le lancement de la campagne nationale de reboisement au Sénégal. Et c'est une activité qui doit se poursuivre toute l'année durant».

L'arbre parrain de cette année est le manguier, choix qui corrobore, dit-on, la pertinence du thème : «Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique». Et le ministre Olivier Boucal de rassurer d'une industrialisation en cours : «les nouvelles autorités de ce pays, sous la conduite du président son Excellence Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, tiennent à mettre l'accent sur l'industrialisation.

C'est pourquoi d'ailleurs, le ministère du Commerce a changé d'appellation pour devenir ministère de l'Industrie et du Commerce. Il y a des agropoles qui sont en train d'être créés et Goudomp doit même en bénéficier ainsi que beaucoup d'autres collectivités territoriales».

Selon M. Boucal, «à terme, cela évitera d'importer des produits dont on a la matière première au Sénégal comme les fruits et légumes et engager la phase de transformation de nos propres produits. L'objectif visé est de créer des stratégies de résilience face aux changements climatiques et autres chocs exogènes en s'appuyant sur nos propres ressources», explique-t-il.

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, s'adressant à ses concitoyens de ce vaste terroir du Balantacounda et de la région de Sédhiou, recommande une vigilance accrue contre le pillage des ressources forestières. «Nous lançons un appel à toutes les populations au respect des dispositions interdisant les coupes illicites de bois. Les services techniques des eaux et forêts et d'autres corps habillés des forces de défense et de sécurité sont là pour nous aider, nous communautés à préserver nos massifs forestiers et investir sur les générations à venir. Il est plus que jamais urgent d'accompagner ce processus de reboisement dans la perspective de la souveraineté alimentaire».

Nonobstant la pluie battante depuis la veille, la ville de Goudomp a reçu une grande affluence, sous la conduite du ministre Olivier Boucal, entouré de la forte délégation du gouverneur de région, Sérigne Babacar Kane.