Madagascar: Toliara - Des pêcheurs misent sur le projet Base

Les pêcheurs Vezo de Toliara espèrent profiter du projet d'exploitation d'ilménite de Ranobe pour relancer leur filière.

C'est l'avenir qui est en jeu. Des pêcheurs Vezo de Toliara tirent la sonnette d'alarme. À cause du changement climatique et de la baisse des prix du poisson, leurs revenus ont diminué régulièrement au fil des années et ne suffit plus pour subvenir à leurs besoins et entretenir le matériel. Ils attendent donc un soutien pour revitaliser leur filière, en améliorant notamment l'équipement et en stimulant le marché local. Outre le tourisme, leurs espoirs reposent sur des projets miniers, notamment sur le projet d'exploitation d'ilménite de Ranobe, un des plus avancés en matière de prospection.

D'après Joseph Emmerand, membre d'une association de pêcheurs baptisée Akio Viko, ils travaillent généralement avec des méthodes traditionnelles et n'ont pas les moyens financiers de moderniser leurs pratiques. Il se dit convaincu que ce projet pourra les aider à adopter des techniques de pêche modernes grâce à ses programmes sociaux. « Nous sommes impatients de voir son lancement. Surtout que nos activités de pêche ne permettent plus de subvenir à nos besoins quotidiens. Ce projet pourrait satisfaire une partie du besoin d'emplois dans notre localité », lance Joseph Emmerand.

Accord

Selon Aurélie Ratianantenaina, membre d'une association de vendeurs de produits halieutiques appelée « Fimpifima » ou « Fikambanan'ny mpivarotra Fia » à Toliara, elles auraient déjà conclu un accord avec Base Toliara pour garantir un approvisionnement quotidien en produits halieutiques pour ce dernier.

« Ce contrat devrait améliorer les revenus de chaque ménage vivant de la pêche. Aussi, nous, femmes vendeuses de produits de pêche à Toliara et d'autres qui ont des activités liées à la mer, attendons impatiemment le lancement de ce projet minier », lance-t-elle.

La construction d'une jetée pour embarquer l'ilménite extrait à la mine de Ranobe a été, entre autres, un des points ayant soulevé l'inquiétude de ces pêcheurs. Selon Joseph Emmerand qui était présent lors des consultations publiques, l'assistance était déjà rassurée par le fait que l'infrastructure n'empêcherait pas les communautés Vezo d'aller pêcher.

« La jetée sera construite de façon à ce que les bateaux puissent passer en dessous et se stationner sur la plage d'Andaboy », explique-t-il.