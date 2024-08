Sénégal: Keur Massar - Pour un reboisement durable - L'ADM et la Direction des Eaux et Forêts unissent leurs efforts

L'Agence de Développement Municipal (ADM) et la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols ont lancé un partenariat ambitieux pour un programme de reboisement permanent, l'aménagement des espaces urbains et des zones humides.

Cette collaboration vise à lutter contre le réchauffement climatique et à améliorer le cadre de vie des populations de Keur Massar. L'annonce a été faite par Baye Oumy Guèye, Directeur général par intérim de l'ADM, lors de la célébration de la Journée nationale de l'arbre 2024, en présence du ministre des Forces Armées et du Gouverneur de Dakar.

Lors de son discours, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'arbre 2024, Baye Oumy Guèye, Directeur général par intérim de l'ADM a exprimé sa gratitude envers les autorités et les participants. «Je voudrais vous remercier pour l'honneur et le privilège que vous avez bien voulu accorder à l'Agence de Développement Municipal (ADM) en nous permettant de participer à la célébration de la Journée nationale de l'Arbre, édition 2024.»

Il a rappelé l'importance de l'intervention de l'ADM dans le département de Keur Massar, à travers le Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d'Adaptation au Changement Climatique, phase 2 (PROGEP II). «Cette intervention est une réponse aux pluies diluviennes reçues en septembre 2020 dans la région de Dakar, qui avaient provoqué de graves inondations, principalement dans la zone de Keur Massar-Jaxaay», a-t-il souligné.

Pour faire face à cette urgence, le Gouvernement du Sénégal avait mobilisé 15 milliards de FCFA de fonds propres pour initier la mise en oeuvre du PROGEP II et avait sollicité des financements supplémentaires de 159,5 milliards de FCFA auprès de partenaires au développement, dont la Banque mondiale et la Banque africaine de Développement (BAD).

Les investissements réalisés dans le cadre du PROGEP II ont permis de créer plusieurs infrastructures essentielles. M. Gueye a également annoncé de nouveaux investissements dans divers bassins versants. Concernant le volet social du PROGEP II, un effort particulier est fait pour impliquer les communautés locales. «Le PROGEP II a une sous-composante dénommée "Facilitation sociale et engagement communautaire", oeuvrant pour une meilleure implication des communautés et la réalisation de Projets d'investissement communautaires (PIC) avec un budget de plus de 8,5 milliards de FCFA», a précisé le Directeur général par intérim de l'ADM.

Gueye a insisté sur l'importance du reboisement et de l'implication des populations dans ce projet. «De concert avec le service des Eaux et Forêts, une vaste campagne de reboisement est prévue dans les zones d'intervention du PROGEP II, pour améliorer le cadre de vie des populations. L'engagement et l'implication des populations à la base ainsi que l'appropriation des réalisations ont été placés au coeur du dispositif opérationnel du PROGEP II.»

Pour promouvoir et renforcer l'appropriation des ouvrages de drainage des eaux pluviales, une démarche de structuration et de fédération des organisations communautaires de base a été adoptée. «Cela a conduit à la création, dans chaque commune, d'une instance fédératrice regroupant les différents groupes communautaires de base et les autorités territoriales autour de la problématique de la lutte contre les inondations, tels que le Comité Local d'Initiatives et de Gestion des Eaux Pluviales (COLIGEP) et les Comités de Gestion des Bassins », a expliqué M. Gueye.

Il a également souligné la pression foncière et l'importance de préserver les espaces verts. «Le département de Keur Massar accueille une densité de population assez forte, vivant dans un espace où l'arbre a de plus en plus de mal à trouver sa place, en raison de la pression foncière permanente. Consciente de cet état de fait, l'Agence de Développement Municipal (ADM) a très tôt compris les enjeux et a noué un partenariat avec la Direction des Eaux et Forêts pour accompagner les actions de reboisement permanentes, l'aménagement des espaces urbains et des zones humides», a fait savoir ce dernier.

Pour conclure, M. Gueye a remercié toutes les parties prenantes pour leur soutien : «Permettez-moi de plaider pour la réussite du PROGEP II, qui nécessite la mobilisation et la participation de tous les acteurs, en particulier les communautés, afin que nous puissions ensemble relever le défi de la lutte contre les inondations.» Il a également exprimé une reconnaissance spéciale à la Banque mondiale pour son accompagnement stratégique.

Cette cérémonie a été présidée par le ministre des Forces Armées, en présence du Gouverneur de Dakar, des autorités administratives et locales (Préfet de Keur Massar, les maires des communes, les chefs des services), les populations riveraines des zones d'intervention.