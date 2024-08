Madagascar: Basketball - Championat National U14 - Les garçons de BC Est sacrés champions de Madagascar

Le sommet national de la catégorie U14 filles et garçons a pris fin hier, au Complexe sportif de Mahajanga. Les deux titres nationaux ont changé main avec la victoire de Fandrefiala d'Analamanga, chez les filles et celle de BC Est d'Atsimo-Andrefana chez les garçons.

Dans une finale à sens unique, après le premier titre en 2019, toujours à Mahajanga, BC Est a été sacré champion de Madagascar en s'imposant sur le score de 62-35 devant les joueurs de MB2All d'Analamanga.

Avantagés par la taille et très adroits en tir à trois points, les garçons de BC Est ont mené au score à partir de la cinquième minute du premier quart temps, 9-5 avant de boucler les dix premières minutes sur le score de 17-12. Le deuxième quart a été encore une démonstration de force de BC Est qui a mené au score par 21-12. À trois minutes de la pause, la victoire a déjà choisie son camp car les jeunes joueurs d'Atsimo-Andrefana ont mené de +12, 24-12.

Confondant vitesse et précipitation, les garçons de MB2All ont perdu la balle facilement. Et c'était une aubaine et une occasion que les basketteurs de BC Est ont profité pour continuer leur marche en avant vers le titre national. À deux minutes de la pause, le score a été de 28-14, 33-14 à 30 secondes de la pause puis 35-14, mi-temps.

Gonflé à bloc

Le troisième quart-temps a débuté à 18 h 43, dans un complexe acquis à la cause des joueurs d'Atsimo-Andrefana. Dès la reprise, ils ont marqué pour mener 37-15 puis 37-17. Avec une avance de +20, le moral des jeunes basketteurs d'Atsimo-Andrefana est gonflé à bloc. Ils ont réussi à mater toutes les tentatives des basketteurs de MB2All. Ces derniers ont perdu leur adresse et leur automatisme sur le terrain. Ils sont dépassés par les évènements et dans la hâte de recoller au score, ils oublient l'essentiel, celui de marquer des points : 39-21, 42-21, 42-23, 44-24, puis 46-24, fin de troisième quart temps

Le quatrième quart temps a débuté à 19 heures avec une baisse d'intensité du rythme entre les deux équipes. Les joueurs d'Atsimo-Andrefana, très forts au rebond et très adroits au tir, ne faisaient plus que gérer leur avance. Le score final a été de 62-35.

Rodrigues Lipozy, deuxième coach de BC Est, n'a pas caché sa joie après le titre national : « L'effort a fini par payer et nos joueurs ont joué ensemble depuis la catégorie U12. Nous avons préparé ce championnat depuis plusieurs mois. L'apport et l'expertise des deux coaches Fahiza Chrétien Dolly Rafalomanatsoa Tiandrainy et Messie Mayga ont apporté leurs fruits. Notre prochain défi sera le championnat national U18 dans une semaine à Toliara. »

Chez les filles, les joueuses de Fandrefiala issues d'Analamanga ont battu les basketteuses de Sepa ABM de Boeny sur le score de 62-34 et s'adjugent le titre national.