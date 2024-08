Madagascar: MangaxManga Round 6 - La culture japonaise attire les foules au CanalOlympia

Quand la culture japonaise envahit le Canal Olympia Andohatapenaka. Hier et avant-hier, ce lieu s'est transformé en un petit Japon tout en célébrant la culture japonaise.

Organisé par Manga No Sati et Manga-Gawa, l'événement « MangaxManga Round 6 » a attiré une foule de jeunes passionnés, tous habillés comme leurs personnages d'animé préférés. Ces deux jours ont été marqués par une explosion de couleurs et d'enthousiasme, avec des jeunes arborant des perruques aux teintes vives, dignes des héros de leurs mangas favoris. « Mon fils est un grand fan de jeux vidéo sur PS5, et en cette période de vacances, je n'ai pas pu résister à l'envie de lui faire plaisir en l'emmenant ici.

J'ai été surprise par l'ampleur de l'événement et l'engouement des jeunes pour cette culture japonaise. Même leurs cheveux étaient colorés en jaune, comme les personnages des animés. L'ambiance était chaleureuse, et le Canal Olympia était plein à craquer, du portail jusqu'au podium », témoigne Nany Andriantseheno, une mère de famille qui a accompagné son fils à l'événement.

Le programme, riche et varié, a permis à chacun de plonger dans les multiples facettes de la culture japonaise. Des ateliers de langue japonaise aux démonstrations d'arts martiaux comme le Karaté-do, le Judo, le Kendo ou l'Aïkido, en passant par des séances de dessin, des concerts de J-rock et de J-pop, et même des tournois de jeux vidéo sur PS3, PS4 et PS5, il y en avait pour tous les goûts. Les participants ont également pu savourer des plats traditionnels japonais et se plonger dans des projections de films d'animation lors des sessions Cine Manga. Le succès de l'événement témoigne de l'attrait croissant des jeunes pour la culture japonaise tout comme la popularité de la culture coréenne dans le pays.