Madagascar: Production - Le café du pays à revaloriser

La filière café à Madagascar s'efforce de retrouver sa place sur le marché international. Autrefois un pilier économique majeur pour le pays, la production et l'exportation de café généraient des recettes significatives en devises pour le gouvernement. En 1999, Madagascar exportait près de 43 587 tonnes de café. Depuis, une chute préoccupante a été observée, avec des exportations réduites à seulement 495 tonnes en 2020.

Des mesures sur les pratiques agricoles sont à revoir pour retrouver ce succès, notamment de la récolte à la commercialisation. En parallèle, il s'agit d'améliorer les performances des producteurs afin de redonner vie à la production de café à Madagascar. Il s'agit de formations continues pour les producteurs afin de les aider à augmenter la qualité et le volume de leur café.

Pour sa part, le gouvernement malgache a pris l'initiative de relancer l'industrie du café. Dans ce cadre, un atelier sur la revalorisation de la filière café à Madagascar s'est tenu à Antananarivo vendredi, dans le but de trouver les points à améliorer dans le secteur du café. Une coopération entre le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, celui de l'Industrialisation et du Commerce, et le soutien du secteur privé et des producteurs locaux. Une nouvelle stratégie est en cours d'élaboration afin de redonner vie à la production et à l'exportation de café à Madagascar.

« Le but est de retrouver la place de Madagascar sur le marché du café à l'international », souligne un communiqué du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage vendredi dernier. Madagascar possède des variétés de café exceptionnelles, notamment le «robusta» et l'«arabica».