Une dizaine de kilomètres de routes sont au centre d'une polémique entre l'Ageroute, le Fonds d'entretien routier autonome (FERA) et la municipalité de Mbour.

En effet , lors de la dernière réunion du Conseil municipal de Mbour, tenue le week-end, il a été fait état, par Cheikh Issa Sall, le maire de la commune, d'une information portant suspension d'une dizaine de kilomètres de routes prévus par les entités en relation avec les structures citées plus haut. Selon lui, ils constituent un lot de 7 kilomètres en pavé et de 3 autres kilomètres bitumés. En réaction à cette sortie, le FERA, à travers un communiqué, dégage en touche ces allégations et nie toute signature de convention avec la commune de Mbour pour la réalisation d'une telle infrastructure.

La réunion du Conseil municipal de Mbour, tenue le week-end, a été le centre d'une vive déception. Le maire de la commune a révélé la suspension de la réalisation de 10 kilomètres de routes par l'Ageroute et le Fonds d'entretien routier autonome (FERA). Pour la municipalité de Mbour, le Conseil municipal était en pleine exécution de ce projet de route car ayant voté, dans son budget, un apport de financement à ces fins. Par conséquent, des interpellations ont été faites à l'endroit du président de la République et du Premier ministre sur de pareils agissements de certains services de l'Etat sapant l'esprit de rupture et d'équité territoriale.

%

Le FERA a tenu à se laver à grande eau. "Contrairement aux rumeurs diffusées, le FERA précise qu'aucune convention de financement d'un tel projet de construction n'est signée ou paraphée avec la dite commune", lit-on dans un communiqué du FERA, qui considère comme infondées et fausses les informations avancées par la commune de Mbour et regrette la confusion et l'inquiétude nourries chez des citoyens.

La réplique de la commune de Mbour au communiqué du FERA ne s'est pas faite attendre. "La municipalité de Mbour tient à apporter des éclaircissements suite au communiqué de presse du FERA au sujet des routes initialement prévues dans la commune et faisant l'objet d'une annulation. A travers une note publiée par voie de presse, les nouvelles autorités du FERA étalent de manière flagrante leur parfaite ignorance des règles et procédures en cours dans la structure dont elles ont la charge. Il faudrait d'ores et déjà signaler que l'acte de signature de convention constitue l'ultime phase des projets du FERA qui se décomposent en plusieurs étapes..."

Ainsi, le communiqué de la municipalité de Mbour série les étapes des procédures et règles du FERA en ces termes : "Une décision de réaliser trois kilomètres de routes à Mbour a été déjà (prise) par le Directeur du FERA et notifiée à la commune. Ensuite, des agents de la Direction technique du FERA ont été déployés sur le site pour l'identification des linéaires, en relation avec le service technique de la mairie. Enfin, le cabinet CACO a été commis pour faire les études techniques et financières ainsi que l'élaboration du dossier jusqu'au niveau DAO".